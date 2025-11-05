快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

台大首部兒童醫療長片公布 病童1月開胸2次 父：醫師沒放棄我們更不會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景。記者林琮恩／攝影
為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景。記者林琮恩／攝影

為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景。在片中現身的法洛氏四重症病童吳小妹及父親出席記者會。吳父說，女兒罹患先天性心臟病，做過2次開胸手術，還曾裝上葉克膜，「治療路遙，但醫師都沒有放棄，身為父母更不會放棄。」

台大兒童醫院院長李旺祚說，許多醫學生受兒科氣氛感染，想至兒科任職，卻被非醫療人員的父母阻攔，足見外界對兒科工作並不理解，他在1年多前，規畫拍攝這部影片，目的並非招生，而是希望各界更認識國內兒童醫療，了解兒科醫師存在的必要，以及現任兒科醫師持續任職的原因，盼讓想走上從醫之路者，回歸初心。

吳小妹出生即確診先天性心臟病法洛氏四重症，出生當天就從外院轉至台大兒醫，由台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥執刀，處理心臟狀況。後續交由台大醫院小兒部副主任、小兒心臟科主治醫師林銘泰照顧。吳父表示，吳小妹出生一個月內，就做過2次開胸手術，還曾在裝上心臟支架後，接上葉克膜，當時林銘泰在臉書寫下一段話，「接下來把生命交給老天爺。」

吳父說，台大團隊沒有放棄女兒，除外科手術外，還申請從國外輸入「鐵質可吸收支架」，女兒成為全國首位使用這項治療的患者，目前恢復良好，罹患先天性心臟病治療之路很長，但台大兒科醫師沒有放棄，身為父母更不會放棄。

林銘泰表示，法洛氏四重症為先天性心臟病，全國每年約新增1百例患者，我國兒科醫師盡力協助病人，首次手術矯正成功率達95%以上，部分病人治療後須裝設支架，過去只有傳統支架可用，台大醫院派醫師至國外了解最新治療趨勢，帶回最新治療方式，鐵質可吸收支架即是其一，因沒有醫材許可證，透過多項程序申請，才被官方准用，「雖不知會發生什麼事，但會陪你們一起向前。」

吳小妹在影片中，持麥克風開朗獻唱知名歌曲「外婆的澎湖灣」。林銘泰表示，身為兒科醫師，雖然疲憊，經常要看診到晚上7點，院長李旺祚甚至常看診到晚上8點，但在診間看到病童微笑，就不覺得辛苦，他透露，吳小妹經常在診間唱起歌來，都是爸爸看還有很多病人排隊看診，怕耽誤時間，要女兒別再唱下去。

早產兒福寶母親表示，福寶為極低體重早產兒，出生時才459公克，僅一杯「中杯珍奶」重量，連捧在手心都擔心出問題，在台大醫院照顧下，把福寶養到體重增加10倍，達5千克才讓他們帶回家照顧，住院期間，護理師均詳細說明照顧情況，即安排各項檢查原因，「這10倍的長大，對我們而言非常安心。」

台大醫院 兒科 醫師

延伸閱讀

「別批評直美」 台大兒醫院長推兒童預防醫學 盼讓年輕醫師有路可走

資深醫屆退新血招11人來7人 台大兒醫增聘14主治醫 盼兒童醫療不間斷

預計明年初退休…便當放桌上 最高法院法官周盈文腦出血昏倒急送醫

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

相關新聞

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

地瓜葉兩種吃法是大忌！醫揭「正確吃法」助穩血糖、抗發炎又防癌

地瓜葉是許多台灣人餐桌上的常見蔬菜，不論是燙青菜還是便當配菜，都深受喜愛。不過，中醫師羅珮琳提醒，地瓜葉雖營養價值高，但若吃錯方式，不僅無法發揮保健功效，反而可能傷身。她指出，「涼拌」與「生食」都是兩大禁忌吃法，正確汆燙或清炒才最健康。

準鳳凰颱風3路徑都影響台灣 恐增為中颱下周二影響最劇

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，生成颱風後會持續增強，可能增為中颱，目前預估3種北轉路徑...

台大首部兒童醫療長片公布 病童1月開胸2次 父：醫師沒放棄我們更不會

為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重...

「別批評直美」 台大兒醫院長推兒童預防醫學 盼讓年輕醫師有路可走

近年醫療環境變遷，不少年輕醫師未完成住院醫師訓練，取得專科執照前，就離開醫院直接至醫美診所任職，被戲稱「直美」現象，同時...

110歲人瑞急性膽囊炎微創手術成功！國軍台中總醫院跨團隊創紀錄

國軍台中總醫院近日成功為高齡110歲的尤姓人瑞完成腹腔鏡膽囊切除手術，院方考量尤男年事已高且患有慢性病，手術風險極高，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。