台大首部兒童醫療長片公布 病童1月開胸2次 父：醫師沒放棄我們更不會

為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景。在片中現身的法洛氏四重症病童吳小妹及父親出席記者會。吳父說，女兒罹患先天性心臟病，做過2次開胸手術，還曾裝上葉克膜，「治療路遙，但醫師都沒有放棄，身為父母更不會放棄。」

台大兒童醫院院長李旺祚說，許多醫學生受兒科氣氛感染，想至兒科任職，卻被非醫療人員的父母阻攔，足見外界對兒科工作並不理解，他在1年多前，規畫拍攝這部影片，目的並非招生，而是希望各界更認識國內兒童醫療，了解兒科醫師存在的必要，以及現任兒科醫師持續任職的原因，盼讓想走上從醫之路者，回歸初心。

吳小妹出生即確診先天性心臟病法洛氏四重症，出生當天就從外院轉至台大兒醫，由台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥執刀，處理心臟狀況。後續交由台大醫院小兒部副主任、小兒心臟科主治醫師林銘泰照顧。吳父表示，吳小妹出生一個月內，就做過2次開胸手術，還曾在裝上心臟支架後，接上葉克膜，當時林銘泰在臉書寫下一段話，「接下來把生命交給老天爺。」

吳父說，台大團隊沒有放棄女兒，除外科手術外，還申請從國外輸入「鐵質可吸收支架」，女兒成為全國首位使用這項治療的患者，目前恢復良好，罹患先天性心臟病治療之路很長，但台大兒科醫師沒有放棄，身為父母更不會放棄。

林銘泰表示，法洛氏四重症為先天性心臟病，全國每年約新增1百例患者，我國兒科醫師盡力協助病人，首次手術矯正成功率達95%以上，部分病人治療後須裝設支架，過去只有傳統支架可用，台大醫院派醫師至國外了解最新治療趨勢，帶回最新治療方式，鐵質可吸收支架即是其一，因沒有醫材許可證，透過多項程序申請，才被官方准用，「雖不知會發生什麼事，但會陪你們一起向前。」

吳小妹在影片中，持麥克風開朗獻唱知名歌曲「外婆的澎湖灣」。林銘泰表示，身為兒科醫師，雖然疲憊，經常要看診到晚上7點，院長李旺祚甚至常看診到晚上8點，但在診間看到病童微笑，就不覺得辛苦，他透露，吳小妹經常在診間唱起歌來，都是爸爸看還有很多病人排隊看診，怕耽誤時間，要女兒別再唱下去。

早產兒福寶母親表示，福寶為極低體重早產兒，出生時才459公克，僅一杯「中杯珍奶」重量，連捧在手心都擔心出問題，在台大醫院照顧下，把福寶養到體重增加10倍，達5千克才讓他們帶回家照顧，住院期間，護理師均詳細說明照顧情況，即安排各項檢查原因，「這10倍的長大，對我們而言非常安心。」