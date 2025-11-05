快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

「別批評直美」 台大兒醫院長推兒童預防醫學 盼讓年輕醫師有路可走

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院院長李旺祚表示，希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一。本報資料照片
台大兒童醫院院長李旺祚表示，希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一。本報資料照片

近年醫療環境變遷，不少年輕醫師未完成住院醫師訓練，取得專科執照前，就離開醫院直接至醫美診所任職，被戲稱「直美」現象，同時，兒科醫師招募、留才卻愈來愈難。對此，台大兒童醫院院長李旺祚表示，他希望各界「別再批評直美」，年輕醫師沒有選擇，才會選擇直美，政府應創造更多年輕醫師可走道路，推廣兒童預防醫學即是其一，「年輕醫師看到希望就會投入。」

李旺祚表示，政府及各界應造更多年輕醫師可以走的道路，國內一直沒有推行兒童預防醫學，若加以推行，便可成為年輕醫師選擇兒科時，可行的道路之一，呼籲政府支持他多年倡議，成立「國家級兒童健康研究中心」，不僅有助尖端兒童醫療，研發治療模式，也可推行預防醫學，讓年輕醫師看到希望，投入兒科醫療領域。

台大兒童醫院近期獲政府健康台灣深耕計畫經費，除將聘用10位「轉案主治醫師」推行兒童醫療網，李旺祚表示，該院執行重症病童外接轉院計畫多年，派救護車搭載醫療團隊，至外縣市將重症個案接回醫院治療，健康台灣深耕計畫經費，也將用於轉院團隊計畫升級，盼讓兒童醫療網更完整，讓國內重症兒童獲得更好照顧。

為留住兒科人才，衛福部長石崇良日前承諾，明年健保9883億元總額中，已匡列249億元「兒科小總額」，要保障0至6歲兒童醫療健保點值「1點1元」。對此，李旺祚表示，雖感謝政府支持兒童醫療，但除「點值」保障之外，國內兒童醫療界近期不斷爭取，盼讓兒童醫療給付「點數」提高，符合各項兒童醫療給付困難度，據他了解，衛福部已研議調整，預計明年就會改善。

外界流傳「兒科醫師薪水低」，李旺祚強調，這並非事實，以台大醫院為例，院內各科別醫師薪水相近，兒科薪水沒有特別差，且與各行各業相比，兒科醫師薪水並不差，他身為小兒神經科醫師，對兒童醫療發展、兒童醫院經營堅持不懈，目的不是為了取得成就，而是在治療病童過程中，「獲取快樂」，相信這是不分職業類別，從業工作者共同追求的目標。

醫師 兒科 薪水

延伸閱讀

資深醫屆退新血招11人來7人 台大兒醫增聘14主治醫 盼兒童醫療不間斷

20多歲女染新冠住加護 Novavax疫苗11/12開打

肺阻塞增4.6倍心血管風險 健保挹注2500萬提升照護

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

相關新聞

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

地瓜葉兩種吃法是大忌！醫揭「正確吃法」助穩血糖、抗發炎又防癌

地瓜葉是許多台灣人餐桌上的常見蔬菜，不論是燙青菜還是便當配菜，都深受喜愛。不過，中醫師羅珮琳提醒，地瓜葉雖營養價值高，但若吃錯方式，不僅無法發揮保健功效，反而可能傷身。她指出，「涼拌」與「生食」都是兩大禁忌吃法，正確汆燙或清炒才最健康。

準鳳凰颱風3路徑都影響台灣 恐增為中颱下周二影響最劇

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，生成颱風後會持續增強，可能增為中颱，目前預估3種北轉路徑...

台大首部兒童醫療長片公布 病童1月開胸2次 父：醫師沒放棄我們更不會

為讓各界了解兒童醫療現況，台大兒童醫院今天藉記者會公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中紀錄該院新生兒病房、重...

「別批評直美」 台大兒醫院長推兒童預防醫學 盼讓年輕醫師有路可走

近年醫療環境變遷，不少年輕醫師未完成住院醫師訓練，取得專科執照前，就離開醫院直接至醫美診所任職，被戲稱「直美」現象，同時...

110歲人瑞急性膽囊炎微創手術成功！國軍台中總醫院跨團隊創紀錄

國軍台中總醫院近日成功為高齡110歲的尤姓人瑞完成腹腔鏡膽囊切除手術，院方考量尤男年事已高且患有慢性病，手術風險極高，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。