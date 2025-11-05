地瓜葉兩種吃法是大忌！醫揭「正確吃法」助穩血糖、抗發炎又防癌

地瓜葉是許多台灣人餐桌上的常見蔬菜，不論是燙青菜還是便當配菜，都深受喜愛。不過，中醫師羅珮琳提醒，地瓜葉雖營養價值高，但若吃錯方式，不僅無法發揮保健功效，反而可能傷身。她指出，「涼拌」與「生食」都是兩大禁忌吃法，正確汆燙或清炒才最健康。

羅珮琳在臉書粉專「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」分享，她每周至少吃3次地瓜葉，因為這道看似普通的綠色蔬菜，富含多酚、花青素、黃酮類、綠原酸等抗氧化營養素，具有穩定血糖、抗發炎、清熱解毒等功效，還有預防大腸癌、乳癌、肺癌的潛力。

她解釋，慢性發炎是糖尿病與癌症的重要成因之一，而地瓜葉的天然植化素能幫助抑制自由基反應，減緩身體發炎反應。研究顯示，多酚與花青素不僅能抑制癌細胞增生，更能誘導癌細胞凋亡、展現抗突變效果，因此是「日常可食的天然抗癌蔬菜」。

在中醫觀點中，地瓜葉歸屬肺、胃與大腸經，具有「清熱解毒」作用。2025年的一項研究發現，地瓜葉萃取物對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌具抗菌能力；另一項實驗則顯示，每日攝取200克紫色地瓜葉萃取物可提升人體「自然殺手細胞（NK細胞）」活性，增強免疫力。

羅珮琳也分享她的夜診健康餐，指出自己常在麵攤點兩份燙青菜，其中一份一定是地瓜葉。為了增加脂溶性維生素吸收，她不加醬油，而請店家淋上少量滷汁提味。她笑說，「雖然地瓜葉粗粗硬硬的吃起來很像在吃草，但我個人蠻喜歡地瓜葉這種粗獷的口感，而且飽足感很夠」。每100克地瓜葉僅有22大卡熱量、膳食纖維高達3.1克，是減重、促進腸胃蠕動的好幫手，「自從開始吃地瓜葉後沒有任何排便問題」。

然而，羅珮琳也提醒，地瓜葉屬性偏涼、鉀含量高，並非人人適合，因此慢性腎臟病患者或需低鉀飲食者應避免大量食用。地瓜葉同時含有維生素K有助凝血，有服用抗凝血藥物的病患，也應避免大量攝取地瓜葉。

羅珮琳強調，地瓜葉為涼性不宜涼拌或生食，否則易引起腸胃不適，甚至造成寒氣過重，「很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食」。最佳吃法是汆燙、清炒或搭配少量油脂烹調，既能保留營養，又利於吸收。