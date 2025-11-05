1名小孩就能聘請外籍幫傭？洪申翰：整體評估中

政府擬開放家庭幫傭政策，家裡有一名小孩就可以聘雇，並擬以調高就安費「以價制量」，勞動部長洪申翰今天表示，仍在整體評估中，沒有時間表。

總統賴清德日前接受媒體專訪指出，為了釋出女性勞動力，擬放寬家裡育有1名小孩就能請家庭幫傭，近日又有媒體報導，預估最快年底公布相關政策與配套，並擬調高現行就業安定費數額，從新台幣5000元調升至8000元「以價制量」。

洪申翰今天上午出席中華民國身心障礙聯盟的35週年特展「從CRPD出發看見生活樣貌」時接受媒體訪問、針對是否調高就安費，他表示，這些仍在整體評估中，還未定案，目前也未特別設定時間表。

根據現行規定，雇主申請召募家庭幫傭時必須有3名以上年齡6歲以下子女，或有4名以上年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下條件，或點數達到16點才可聘僱家庭幫傭。

根據統計，截至114年9月底，國內外籍家庭幫傭人數為2042人。