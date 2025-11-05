握力不只影響生活 研究：評估健康狀況重要指標

快訊

中央社／ 台北5日電

提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，都需要握力。董氏基金會引用研究指出，握力不只與生活有關，更是評估身體功能與健康狀況重要指標，與憂鬱症、高血壓、阿茲海默症等有關。

董氏基金會透過新聞稿說明，1篇2025年3月發表於「老化臨床與實驗研究」期刊的研究，就指出這項結果。

董氏基金會說明，此研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料，分析自2015至2022年間，追蹤來自12個歐洲國家、50歲以上的老年人，共1萬7698名。

研究者以血漿胱抑素C與總膽固醇比值，評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難及共病情況。結果發現，胱抑素 C 與總膽固醇比值愈高，出現低握力的風險愈大，且發生時間更早；年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱風險。

值得注意的是，這項研究發現，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間，存在統計顯著的預測關係。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75 歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。

徐錦興說，世界衛生組織已於2019年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共6項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。

「許多人誤以為老了沒力是正常的現象」，徐錦興建議，積極態度面對老化，避免「默默接受」的被動心態，透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，穩定情緒，運動是不二法門，即使在床上也可嘗試簡單的平躺舉腳，即便之後腿部感到痠痛，代表已有效刺激肌群。且運動更可促進大腦分泌血清素、腦內啡等神經傳導物質，有效改善情緒，心情變好。

