資深醫屆退新血招11人來7人 台大兒醫增聘14主治醫 盼兒童醫療不間斷

醫院兒科難留人，台北榮總訓練4位兒科住院醫師全數離院開業，台大醫院一份住院醫師招募比率排行外流，兒科排名落後，預計招募11人，僅招到7人。台大兒童醫院院長李旺祚今證實，台大兒科招募院內畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師募得7人，近期將舉行第二次招生，向外招募。台大醫院近期也藉不同管道爭取兒科人力，盼讓重症兒童醫療不間斷。

李旺祚表示，若依預計招募人數，與第一階段招生募得人數比較，兒科在全院排行中確實「排在後面」，但今年招募到的住院醫師都很優秀，且每位醫師均對兒童醫療很感興趣，對治療兒童具有責任感，比起找到很多醫師，最終卻對兒童醫療興趣缺缺，不如一開始就招募到對兒童醫療感興趣的醫師。預期第二階段對外招募後，就能招滿所需人力。

台大兒童醫院布局人才培育，爭取衛福部健康台灣深耕計畫經費補助，預計招募10位專案主治醫師，除在院內看診，也至台大全台各分院及偏鄉地區，布建兒童醫療網。李旺祚說，已有3位醫師報名專案醫師，今天下午將進行面試，這些醫師任務不只看病人，還將負責推廣兒科智慧醫療，及建立兒童疾病資料庫等目標。

台大醫院近期另招募4位「專任值班型主治醫師」，引發討論。李旺祚表示，此舉為因應近年住院醫師招募人數較少，導致病房值班出現問題，雖可勉強由既有人力排班，但他認為台大兒童醫院應維持一定醫療水準，於是向院方爭取聘用專任型主治醫師，且近期已招募到一位新生兒科醫師，明年一月將開始任職。

健康台灣深耕計畫10名專案主治醫師，加上4名值班型主治醫師，台大兒童醫院一口氣招聘14名主治醫師，目的是避免人力斷層。10名專案主治醫師，預計陸續招聘，明年底前完成招募，並將人力從北部總院擴展至各分院，及南部、東部、離島等偏鄉地區，建置兒童醫療網，藉這些訓練，累積醫師處理困難個案經驗。

李旺祚表示，未來10年台大醫院將有多名兒科資深教授退休，透過不同管道培養兒科重症治療人才，才能讓兒童醫療不間斷，避免未來醫師只會看一般疾病，無法處理複雜疾病，許多年輕小兒科醫師，對兒童醫療有使命感，台大兒童醫院有全台最好的兒童醫療環境，兒科醫師不僅在個人職涯上能有所成長，也可讓病童獲得照顧，「這是薪水之外，對醫師最重要的一部分。」