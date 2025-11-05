搶救開刀房護理荒！全國首創亞大醫院開免費培訓班：有高額津貼

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大醫院全台首創，昨開辦「手術護理師培訓班」。圖／亞大醫院提供
亞洲大學附屬醫院因應國內手術護理師嚴重短缺，首創全國各醫院風氣之先，開辦「手術護理師培訓班」昨開訓，祭出培訓費用全免、每個月更提供高額生活津貼，讓學員沒有負擔全心投入，打造即戰力，有效解決「手術室護理荒」危機。

亞大醫院院長許永信昨率領多名外科部醫師及護理部人員，將象徵手術室的手術刀器械道具交給2名參訓學員，鼓勵學員「有問題就問」，學得越多，未來上場時將更得心應手。

許永信說，受到台灣少子化影響，手術室專業護理人力缺口面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等挑戰，各家醫院需才若渴，尤其頂尖手術室護理師對各外科手術樣態、器械設備及流程駕輕就熟，與執刀醫師搭配，隨時處理醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」，具備高度專業與即戰力，可說是「不能沒有你」。

許永信指出，目前國內雖有相關單位合辦培訓計畫，但多需N2以上進階制度且限醫學中心或500床以上區域教學醫院，對於人力填補難有即時性效益。因此，亞大醫院積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助開辦培訓班，並優化課程，參考相關課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組。

神經醫學中心副院長林志隆強調，學員在三個月的訓練期間內，將安排32名各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，手把手教學，將各種外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一拆解，可說是最為貼近現場的教學課程。

亞大醫院表示，期許未來若辦理效果顯著，可結合護理學會啟動認證計畫，並啟動跨院合作模式，與更多醫院建立聯訓機制，實施輪訓教學與師資資源共享，有效解決護理荒危機。

亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆（中）率2名頂尖手術室護理師在手術房內執刀。圖／亞大醫院提供
手術 護理師 醫學中心

