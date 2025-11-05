影／廢棄物非法棄置層出不窮 彭啓明：設置合法去化管道

廢棄物非法棄置危害環境事件在國內層出不窮，為有效遏止不法行為，環境部環境管理署除持續透過環檢警調結盟跨機關合作打擊環保犯罪外。環境部長彭啓明今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會時也說重話，很多非法棄置業者現在穿著西裝，從環保敗類變成「環保斯文敗類」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。根據「廢棄物棄置案件管理系統」統計，該系統建置迄今，截至今年10月31日止，總計列管1153處廢棄物非法棄置場址，其中707（61%）處已解除列管，446（39%）處持續列管，而持續列管場址以高雄市97處、屏東縣55處、台南市54處為多。彭啓明表示，現行廢清法雖有規範，犯罪者仍敢於鋌而走險，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢，其中許多非法棄置業者穿著西裝，充斥在大家周遭，從環保敗類變成了「環保斯文敗類」。

彭啓明指出內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約1.5億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等作為合法去化管道，減少非法棄置誘因。