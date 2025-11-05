高嘉瑜怒買壞地瓜痛批太差勁 大全聯火速道歉下架、啟動品管檢討
前民進黨立委高嘉瑜4日晚間在臉書發文指出，日前在大全聯購買一包栗子地瓜，返家後打開卻發現「裡面全都爛掉」，並抱怨客服電話無人接聽、最後還被自動掛斷，氣得直呼「真的是太差勁了！」事件引發網友熱議。全聯今日第一時間出面致歉，表示已主動下架相關商品並加強品質檢查，承諾協助消費者退換貨。
全聯5日上午發出聲明回應，針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。大全聯每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。
