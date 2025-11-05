整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。

攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

文章目錄 🎧藍牙耳機為什麼禁止託運？

💻哪些產品不能帶上飛機？

📌實用小叮嚀

✈️各家航空公司詳細規定





近日華航、長榮、立榮、華信、台灣虎航等五家國籍航空公司已明確發布公告禁止託運藍牙耳機及充電盒。藍牙耳機及喇叭皆屬於可攜式個人電子設備（PEDs），由於其電池通常內建且容量較小，國際航空機構主要建議都是隨身攜帶，但託運也通常允許，前提是確保電源關閉。而國內各航空公司採取比國際規範更嚴格的託運限制，最大的差異點在於 「充電盒的定義」，由於飛安考量，國內航空公司明確將藍牙耳機充電盒視為「備用電池」或「行動電源裝置」，而備用電池和行動電源是一律禁止託運的。此外，耳機放入充電盒後可能處於待機充電狀態，也違反了託運 PED 必須「完全關機」的要求。

⚠️各航空公司規定可能略有不同，搭機前仍建議查閱所搭乘航空公司官網的最新資訊。

為確保飛航安全，華航、長榮、立榮、華信、台灣虎航均禁止藍牙耳機託運；機場示意圖。圖／聯合報系資料照片





一、鋰電池／行動電源

根據國際民航組織（ICAO）與各大航空公司規定，行動電源、備用鋰電池等電池產品，一律禁止放在託運行李中，必須隨身攜帶並妥善包裝。從3/1日起許多航空公司新增了規定，在飛機上全面禁止使用行動電源及鋰電池進行充電，並且不能放置在頭頂上方的行李櫃中，必須隨身攜帶或是放在座位前方，避免因為擠壓而導致受損或更嚴重的意外。

★託運規定：❌一律禁止託運

★攜帶方式：✅ 只能手提或隨身攜帶上機

★機上使用：❌全程禁止使用和充電

❌不要放置於頭頂上方的行李置物櫃

★容量限制：容量 100 Wh （瓦特）以下可自由攜帶，但仍有數量限制。大於 100 Wh 且小於160 Wh 需經航空公司許可。超過 160Wh 則禁止攜帶。

★標示要求：行動電源若無明確標示規格或數值則一律禁止攜帶。

📌小提醒： 額定能量計算公式： Wh（瓦特小時）=（mAh（毫安培小時）÷1000） x Volt（電壓伏特） 例如：一個10000mAh、電壓3.7V 的行動電源，其額定能量為(10,000mAh÷ 1000)× 3.7V=37Wh，屬於可攜帶範圍內。

今年初南韓釜山航空機艙因行動電源自燃起火，造成7人受傷，機身的艙頂最後幾乎燒光。美聯社

二、可攜式電子裝置（PEDs, 如手機、手錶、筆電、平板、相機）

筆電、平板、相機等大型電子產品， 需將電源完全關閉 （非休眠或睡眠模式），並妥善包裝，可託運。但建議隨身攜帶以防碰撞損壞，並在安檢時取出。無內建電池的充電器、充電線皆可置於隨身或託運行李。其他小型3C產品如手錶、計算機等，需完全關閉電源託運或放入隨身行李。

★託運規定：✅可託運，裝置必須完全關閉電源，且必須先將電池卸下。

★攜帶方式：✅託運有可能受撞擊損壞或意外啟動，建議以手提行李方式攜帶。

★機上使用：✅小型裝置 (如手機、平板）可於飛機達到巡航高度後使用，全程須切換至飛航模式並關閉 Wi-Fi功能。

★容量限制：鋰金屬含量大於0.3g或鋰電池功率大於2.7Wh，禁止手提或託運。

筆電、平板可託運，但建議隨身攜帶以防碰撞損壞，並且可於飛機達到巡航高度後使用。路透

三、其他含電池之 3C 電子相關產品

🔸電子菸／加熱式菸品：電子菸內含電池，因此禁止託運，但可放置在隨身行李中。

🔸電捲棒、離子夾：需插上插頭的可以放隨身行李或託運行李。無線的美髮電器內含鋰電池，則需要在上飛機前拆除電池，電器本身可以託運，但鋰電池需隨身攜帶。無法拆卸電池的發熱電器，不僅禁止託運，連隨身攜帶也不允許。

🔸手持風扇：含鋰電池的手持或可攜式電風扇，只能在手提行李中攜帶，禁止託運。但若含有鉛酸電池則禁止託運或手提攜帶上機。

🔸充電型暖暖包：屬於充電式鋰電池，必須放置於手提或隨身行李當中，不允許託運。

🔸智慧型行李箱：智慧型行李箱搭機規定主要取決於鋰電池是否可拆卸。電池若無法拆卸，鋰金屬含量須小於0.3克或電容量小於2.7Wh，否則禁止託運或手提。電池若可拆卸，須先取出電池隨身攜帶。

🔸電動代步工具：所有小型鋰電池動力個人代步工具（例如:小型賽格威、浮力滑板、獨輪車等）皆不得託運或手提。

🔸內建鉛酸電池的充電式LED燈、手電筒、電蚊拍等：禁止手提、隨身攜帶上機及託運。









📌各航空公司規定可能略有不同，搭機前仍建議查閱所搭乘航空公司官網的最新資訊以及目的地國家的鋰電池與電子產品入境規範。

📌請於登機前檢查所有設備電池狀態，確保關機或符合法規。若電池種類不合格或標示不明的產品，建議不要攜帶最為安全。





✈️ 長榮航空限制及禁止攜帶物品

✈️ 立榮航空行李訊息

✈️ 中華航空危險品須知

✈️ 星宇航空受管制及禁止攜帶物品

✈️ 台灣虎航行李規定

✈️ 華信航空行李相關常見問題

✈️ 德安航空最新消息