恆基2僑生醫師長期守護台灣尾 陳明珠、黃健榮獲獎肯定
恆春半島醫療資源相對匱乏，卻有兩名僑生醫師長期於此，將青春和專業奉獻給這片土地。恆春基督教醫院婦產科醫師陳明珠及內科暨洗腎中心醫師黃健榮，今年分別獲得第35屆醫療奉獻獎與屏東縣醫師公會行醫40年資深醫師肯定。
陳明珠出身菲律賓華僑家庭，在台灣行醫36年，其中26年都待在恆春。她曾是恆春半島唯一的婦產科醫師，一人肩負門診、接生和急診任務，忙到無法休息。她可以用流利的菲律賓語和英語服務新住民婦女與遊客，讓病患備感溫暖。
陳明珠因太過忙碌身體出狀況需長期洗腎，但她仍堅守崗位，甚至洗腎途中聽到有急診病患，也會立刻拔針趕赴救治，待患者穩定後再繼續療程。她也非常關心教育弱勢，早年與同仁創辦新住民學童課輔班，至今已幫助百餘名偏鄉學童持續學習。
黃健榮來自香港，學生時代旅遊造訪恆春，被北歐宣教士在恆春行醫所感動，立志畢業後也到到恆春。1994年原本計畫全家移民加拿大，但最後因覺得「台灣仍有更需要你的地方」，而辭去高薪職位獨自南下恆春。長期與家人分離，他說，「離開家人很痛，但恆春人沒有醫師更痛。」
黃健榮除了親手建構恆基內科與洗腎中心基礎，也曾擔任恆基兩任院長，致力推動弱勢關懷及兒童課輔、長者探訪等計畫，帶醫療團隊走入社區。為了更了解病人，他努力學台語和原住民語，誠意贏得患者信任。
