準鳳凰颱風3路徑都影響台灣 恐增為中颱下周二影響最劇

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，生成颱風後會持續增強，可能增為中颱，目前預估3種北轉路徑都會影響台灣，下周二影響最明顯。

黃恩鴻指出，目前在西北太平洋上有兩個熱帶系統，海鷗颱風目前進到南海，持續往西移動，未來會進到中南半島一帶，對台灣天氣沒有直接影響。

黃恩鴻說，在關島海面上的熱帶性低氣壓TD29，預估今天會發展形成輕度颱風（鳳凰），預估會朝西北西方向移動，預估10日（下周一）來到菲律賓東方海面附近，下周日、下周一是明顯北轉的時間，北轉時間和角度是影響台灣天氣的關鍵，可能從台灣東半側外海北上，或特別接近台灣南側海面，或偏西進到廣東沿海附近，但不論那一種路徑，下周一會接近台灣，下周二是影響台灣最明顯的時候，到下周三都會影響台灣天氣。

在颱風強度方面，黃恩鴻指出，颱風移動過程會持續增強，不排除增為中颱。目前各模式預式逐漸一致，進到菲律賓北部陸地機率高。

黃恩鴻指出，今天受東北季風影響，雲量比較多，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部降雨，其他地區可見陽光，晴到多雲。台灣附近雲系今起遠離，水氣減少。

未來降雨趨勢，黃恩鴻說，周四東北季風減弱，水氣進一步減少，只剩基隆北海岸、大台北地區及宜蘭、花蓮有局部雨。周五到下周日多雲到晴、東半部零星雨。下周一東北季風再度南下增強，北台轉濕涼。

黃恩鴻指出，溫度方面，今天北台灣偏涼，一整天約24、25度，周四起溫度逐漸回升，一直到下周日，各地比較溫暖，各地高溫約30度，低溫也回升到約22-24度，白天溫暖舒適、早晚偏涼。下周一及下周二北部溫度再下降。