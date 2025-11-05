全台首例！亞東醫院完成「子宮轉置手術」登國際期刊

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
亞東醫院婦產部主任蕭聖謀完成全台首例「子宮轉置手術」，開創癌症治療新契機。圖／亞東醫院提供
亞東醫院婦產部主任蕭聖謀完成全台首例「子宮轉置手術」，開創癌症治療新契機。圖／亞東醫院提供

亞東醫院婦產部與直腸癌團隊成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，突破傳統治療限制，讓女性在接受骨盆放射治療時，仍能同時保留卵巢與子宮功能，維持自然懷孕機會。手術成果今年刊登於國際頂尖生殖醫學期刊「Fertility and Sterility」，象徵台灣婦癌治療技術已達國際水準。

亞東醫院指出，直腸癌與子宮頸癌患者在治療過程中，常因放射線影響導致卵巢早衰或子宮損傷，傳統的「卵巢轉置手術」雖可保留排卵功能，卻無法避免子宮受輻射波及。亞東醫院婦產部主任蕭聖謀表示，團隊引進國際罕見的「子宮轉置手術」，能在放射治療前以微創方式將子宮暫時移出骨盆腔，治療後再復位，完整保留女性自然懷孕的可能性。此技術在全球僅約25名患者接受過，成功案例更是屈指可數。

蕭聖謀強調，癌症治療不僅是延長生命，更要守護生活品質與未來選擇。「對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生的重要課題。」他呼籲患者在治療前應主動與醫師討論生育保存方案，及早規畫，才能在抗癌的同時保有完整人生選擇。

這項技術首度應用於年僅23歲的直腸癌患者程同學。她因肛門長期出血就醫，診斷為第三期低位直腸癌。為避免放療導致生育功能受損，亞東醫院團隊於2023年4月以達文西機械手臂完成子宮轉置手術，並運用螢光顯影技術確認血流灌注，確保子宮健康。程同學術後順利完成腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好，順利保留自然生育能力。

亞東醫院表示，將持續引進國際最新醫療技術，整合跨科團隊，讓患者不僅能「活下去」，更能「活得有希望、有尊嚴」，為台灣婦癌治療開啟新頁。

子宮轉置手術可在骨盆放療期間保護卵巢與子宮，治療結束後再復位，保留病患的生育可能。圖／亞東醫院提供
子宮轉置手術可在骨盆放療期間保護卵巢與子宮，治療結束後再復位，保留病患的生育可能。圖／亞東醫院提供

