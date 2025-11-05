僑生醫師扎根恆春 陳明珠、黃健榮守護偏鄉獲肯定

恆春基督教醫院僑生醫師陳明珠、黃健榮扎根恆春半島，多年來守護偏鄉醫療並推動弱勢關懷；2人分別獲第35屆醫療奉獻獎、屏東縣醫師公會「行醫四十年資深醫師」肯定。

恆春基督教醫院今天新聞稿表示，陳明珠出身菲律賓華僑家庭，行醫台灣36年，其中26年深耕恆春。她曾是恆春半島唯一婦產科醫師，一人肩負門診、接生和急診任務，2年間僅休息月餘。即便後來身體出狀況須長期洗腎，她仍堅守崗位；若在值班期間洗腎途中聽聞有急診病患，她會立刻拔針趕赴救治，待患者穩定後再回透析中心繼續療程。

陳明珠能以流利菲律賓語和英語服務新住民婦女與旅外遊客，讓異鄉人感受到母親般的關懷。她更曾默默墊付新住民身分證財力證明與遣返機票，陪伴他們走過人生困境。她也關心教育弱勢，早年參與創辦新住民學童課輔班，幫助百餘名偏鄉學童持續學習，且20年來固定資助世界展望會兒童。

陳明珠說：「只要我還能動，就去幫助更多需要的人。」她會盡心照顧上帝託付給她的人。

內科暨洗腎中心醫師黃健榮曾任恆基2任院長，行醫逾40年，至今仍每週固定看診。學生時代他曾因旅遊造訪恆春，看見北歐宣教士在破舊診療室中滿臉笑容，因而深受感動，立志畢業後到此地服事。1994年原計畫全家移民加拿大，他卻因聖經啟發，認為台灣有更需要他的地方，於是辭去高薪職位，獨自南下恆春。

黃健榮剛到恆基時，曾連續值班18天不眠不休，親手建構恆基內科與洗腎中心基礎。為了貼近長者，他努力學台語和原住民語，贏得患者信任，病人稱他「像家人一樣的醫生」。

擔任院長時期，黃健榮力推弱勢關懷及兒童課輔、長者探訪等計畫，帶領醫療團隊從院內走入社區。即便心律不整、體力透支，身旁人關心是否需要回到家人身邊，他卻說：「離開家人很痛，但恆春人沒有醫師更痛。」

恆基院長顏簡美珠表示，2名醫師以實際行動回應信仰呼召，在資源有限偏鄉，仍堅守醫療本心，實踐「醫療傳愛」精神。他們的生命故事，正是醫療奉獻最佳詮釋。