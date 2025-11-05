失智症不分年齡 小薰呼籲及早關心與檢查是關鍵

演員小薰（黃瀞怡）曾在醫療電視劇《打怪任務》中飾演護理師，用心照顧罹患失智症的阿嬤。如今，這份守護長輩的角色延伸到戲外，不但是爸爸的健康守門員，更為台北市政府衛生局宣導正確認識失智症，呼籲市民朋友應及早認識失智症並留意失智症警訊徵兆，別輕忽疾病的發生，及早就醫檢查。

樂活父女檔 山林是最佳運動場

小薰和爸爸感情深厚，兩人最愛的休閒就是爬山。前陣子，他們到鶯歌山區健行，山頂有瀑布，還能玩水消暑。年過六十的爸爸，退休後的生活反而更忙碌，熱愛運動也樂於嘗試新事物，最近迷上空拍機，會獨自背著器材登山拍攝，再借用女兒的筆電剪輯影片。多走出家門、參與社交活動和多動腦也可降低罹患失智症的風險。

經歷家人病痛 更重視健康管理

多年前，母親因肺腺癌在確診後短短七、八個月離世，主要由父親照顧，小薰在拍戲空檔協助。這段經歷讓她更注重日常健康管理。

「睡眠很重要，我每天一定要八小時，不然情緒、身體、血壓都會受影響。」她說，沒有拍戲時會盡量放空休息，因拍戲訓練出「不認床」的能力，累的時候靠著牆就能睡著。運動方面，她除了和父親爬山，也喜歡皮拉提斯、伸展與拉筋，舒緩緊繃的肌肉。

飲食方面，小薰自認是「吃貨」，泡芙、雞排、珍奶都是她的最愛。但她發現，高醣類食物容易讓身體負擔變重，導致疲倦、精神不佳，因此為了健康與維持身材，她現在多選擇原型食物，常吃地瓜、水煮蛋與蔬菜。

推廣失智友善 「多看一眼」是第一步

談到守護失智症，小薰強調，失智症常見徵兆包含記憶力明顯衰退並影響生活、難以勝任熟悉事務、時間與地點混淆、個性與情緒改變等，且失智症也有年輕化的趨勢，在65歲前診斷失智症為「年輕型失智症」。

她也特別認同營造失智友善社區的重要，小薰認為現代人習慣低頭滑手機，可能因此忽略了需要幫助的人，當在社區中發現疑似失智症者，「有時候雞婆一點，多看一眼，就可能發現長輩的不對勁，及時給予關心。」。

營造失智友善社區讓患者安心外出、保持社交互動，就能避免因長期缺乏交流而加速退化。「陪伴很重要，不只是坐在旁邊，而是陪著去做他想做的事，讓他覺得自己不孤單。」

從戲裡到生活中，小薰以實際行動詮釋「健康生活、提早預防」的理念。她希望大家放下手機、抬頭看看身邊的人，多花一點時間關心與陪伴，為家人和自己創造更友善、更健康的未來。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線