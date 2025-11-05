北捷月台門「神祕數字」不是密碼！ 背後用途超實用

快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

臺北市捷運局分享，月台門上神祕數字的功能及運用方法。圖／聯合報系資料照
捷運是不少上班族通勤的大眾運輸工具，在等車時是否注意過月台門上有一串數字？臺北市捷運局分享，月台門上神祕數字的功能及運用方法。

臺北市捷運局在臉書粉專分享捷運小知識，月台門上的神祕數字以「門號：331」為例，看起來像編號，又像是某種密碼。其實，這正是捷運系統裡的重要定位依據，稱為「月台門編號」。

月台門編號的功能是，當月台門需要維修時，維修人員就能依照這個「門號」快速找到對應位置。例如：「松山新店線 ○○○站 第331號月台門」，即可明確辨識所在位置，方便檢修與紀錄。在列車停靠定位、系統巡檢、行車紀錄回報時，「這些數字也扮演著關鍵角色」。

雖然月台門編號是內部維護使用的，但乘客在通報問題時也能用得上，像是：「站務人員您好，○○○站的第331號月台門開關異常」、「我手機掉在第○○○號門旁邊」，透過精準定位，站務人員即可快速到場協助，「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串門號」。

