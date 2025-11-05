快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

非法棄置廢棄物罰不怕 彭啓明：環保敗類變「環保斯文敗類」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明指出，現行廢清法雖有規範，犯罪者仍敢於鋌而走險，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢。記者李柏澔／攝影
環境部長彭啓明指出，現行廢清法雖有規範，犯罪者仍敢於鋌而走險，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢。記者李柏澔／攝影

廢棄物非法棄置危害環境事件在國內層出不窮，為有效遏止不法行為，環境部環境管理署除持續透過環檢警調結盟跨機關合作打擊環保犯罪外，但犯罪者仍敢於鋌而走險。環境部長彭啓明今天也說重話，很多非法棄置業者現在穿著西裝，從環保敗類變成「環保斯文敗類」。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

根據「廢棄物棄置案件管理系統」統計，該系統建置迄今，截至今年10月31日止，總計列管1153處廢棄物非法棄置場址，其中707（61%）處已解除列管，446（39%）處持續列管，而持續列管場址以高雄市97處、屏東縣55處、台南市54處為多。

經研析目前列管案件特性，屬一般事業廢棄物計395處（88%）、有害事業廢棄物計16處（4%）以及一般含有害事業廢棄物計35處（8%）。

彭啓明表示，現行廢清法雖有規範，犯罪者仍敢於鋌而走險，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢，其中許多非法棄置業者穿著西裝，充斥在大家周遭，從環保環保敗類變成了「環保斯文敗類」。

彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約1.5億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等作為合法去化管道，減少非法棄置誘因。

此外，環境部已修訂廢棄物申報規定，自今年3月起所有營建及裝修廢棄物均須逐車即時電子申報，並結合GPS追蹤，確保運輸透明。未來營建土方亦將納入電子聯單及全程追蹤機制，實現「從工地到最終去處」的流向可監管。

環境管理署也推動「非法棄置智慧圍籬系統」，結合車牌辨識與e-Tag 技術，預計4年內擴大布建監控點，形成全國智慧圍籬網絡，強化可疑車輛即時偵測與通報，防止非法清運。

自2023年8月環境部成立至今，破獲重大環保犯罪案件113件，移送人數1133人，行政裁罰3471萬餘元，查獲犯罪所得超過41億元。

廢棄物 環境部 彭啓明

延伸閱讀

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

影／廚餘去化成問題 彭啓明：短期仍有很大缺口 將推短中長期計畫

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

相關新聞

準鳳凰颱風3路徑都影響台灣 恐增為中颱下周二影響最劇

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，生成颱風後會持續增強，可能增為中颱，目前預估3種北轉路徑...

買了地瓜切開全爛掉！高嘉瑜怒轟太差勁 大全聯道歉了

民進黨前立委高嘉瑜昨（4）日深夜在臉書發文，痛批在大全聯買了一包栗子地瓜，打客服電話也找不到人。對此，大全聯則發出聲明道...

「我會陪妳到最後！」陳文茜抗癌遇李敖最後護士 病房內吃麵結拜姊妹

陳文茜近日在臉書發表以〈婷婷的幸福茶〉為標題的文章。文中提及一名叫「婷婷」的特別護士，在她生命最脆弱的時刻，給予陪伴、信念與溫柔承諾。恰巧這位護士也是已逝友人李敖在過世前，照顧他近七個月的晚班特別護士。

北捷月台門「神祕數字」不是密碼！ 背後用途超實用

捷運是不少上班族通勤的大眾運輸工具，在等車時是否注意過月台門上有一串數字？

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

鳳凰颱風估今生成，未來路徑恐要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（...

機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

台中爆發全國首例非洲豬瘟病例，行政院周四(10/30)提出「邊境防疫」強化措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。