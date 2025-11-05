快訊

「我會陪妳到最後！」陳文茜抗癌遇李敖最後護士 病房內吃麵結拜姊妹

聯合新聞網／ 綜合報導
陳文茜近日透露照顧她的晚班特別護士，也曾陪伴過好友李敖在過世前的七個月時光。本報資料照片
陳文茜近日透露照顧她的晚班特別護士，也曾陪伴過好友李敖在過世前的七個月時光。本報資料照片

資深媒體人陳文茜積極抗癌，近日在臉書發表以〈婷婷的幸福茶〉為標題的文章。文中提及一名叫「婷婷」的特別護士，在她生命最脆弱的時刻，給予陪伴、信念與溫柔承諾。恰巧這位護士也是已逝友人李敖在過世前，照顧他近七個月的晚班特別護士。

陳文茜在文中回憶，接受免疫療法期間，身體接連遭到攻擊，包括「心臟、肺部、胰臟、膀胱、關節、肌肉」但癌細胞仍在成長。那段時間，她無法下床、身體劇痛，卻仍努力自我鼓勵：「如果我還覺得痛，表示我還活著。」

她寫道，自己在音樂與文學中尋找力量，包括蕭邦的鋼琴協奏曲、海明威的文字，都成為她與病魔拔河的依靠。就在這樣的時刻，「她，出現了。」一名來自高雄的特別護士婷婷。

陳文茜說，婷婷曾照顧過作家李敖的晚年，後來進入台大癌醫病房。她每天工作12小時，很少請假，夢想是在高雄買房、照顧父母，不結婚、不生小孩。

在最深夜的時刻，當她無法入眠、痛到無聲啜泣時，婷婷總在身旁守候。某夜夢中，她夢見自己哭泣並喃喃自語：「I know I am dying, but where am I?」醒來後，她問婷婷是否曾在床邊，婷婷則輕聲回應：「實際上是我聽到妳在哭泣，趕快衝過來，發現妳只是說夢話，才離開」，並說：「我會陪妳到康復；或者陪妳到最後，到妳放入塔位的那一天。」

陳文茜表示，在那一刻讓她相當感動，「我握著她的手，如山盟海誓。」並稱那晚她們在雨聲中彼此許下不言的約定。之後兩人結拜為姊妹，「儀式是老張擔擔麵」，而那碗麵「吃起來特別溫柔」。

自此以後，婷婷每天上班前，總會替她買一杯「肉桂幸福茶」與「荔枝茶飲」，並笑著說：「幸福到了！」這句看似日常的問候，卻成為她在病榻間最具生命力的象徵。她在文末寫道：「我知道有一日，她會用我不可能抬起的手，替我穿越脆弱的頭髮，手值我下一趟旅程。謝謝妳，婷婷。」

「我會陪妳到最後!」陳文茜抗癌遇李敖最後護士 病房內吃麵結拜姊妹

陳文茜近日在臉書發表以〈婷婷的幸福茶〉為標題的文章。文中提及一名叫「婷婷」的特別護士，在她生命最脆弱的時刻，給予陪伴、信念與溫柔承諾。恰巧這位護士也是已逝友人李敖在過世前，照顧他近七個月的晚班特別護士。

