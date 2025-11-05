聽新聞
0:00 / 0:00
買了地瓜切開全爛掉！高嘉瑜怒轟太差勁 大全聯道歉了
民進黨前立委高嘉瑜昨（4）日深夜在臉書發文，痛批在大全聯買了一包栗子地瓜，打客服電話也找不到人。對此，大全聯則發出聲明道歉，並將商品下架，也願意協助辦理退貨。
高嘉瑜臉書發文表示，晚上在大全聯買了一包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，自從大潤發變成大全聯，蔬果品質愈來愈差，價格也愈來愈貴，擺明一家獨大吃定消費者。
高嘉瑜也說，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜，本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服，轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了五支不同的電話號碼，全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上9時，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉，大全聯的客服真的是太差勁了。
對此，大全聯表示，針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。
大全聯也說，每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言