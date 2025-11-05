買了地瓜切開全爛掉！高嘉瑜怒轟太差勁 大全聯道歉了

民進黨前立委高嘉瑜昨（4）日深夜在臉書發文，痛批在大全聯買了一包栗子地瓜，打客服電話也找不到人。對此，大全聯則發出聲明道歉，並將商品下架，也願意協助辦理退貨。

高嘉瑜臉書發文表示，晚上在大全聯買了一包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，自從大潤發變成大全聯，蔬果品質愈來愈差，價格也愈來愈貴，擺明一家獨大吃定消費者。

高嘉瑜也說，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜，本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服，轉來轉去一直叫我撥打其他支電話，一共撥打了五支不同的電話號碼，全部都是大全聯語音叫我撥打的，還說服務時間到晚上9時，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉，大全聯的客服真的是太差勁了。

對此，大全聯表示，針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。

大全聯也說，每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。