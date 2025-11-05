鳳凰颱風估今生成 賈新興：下周二、三可能非常接近台灣

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，颱風將影響台灣下周台灣天氣，需特別關注發展及移動趨勢。

賈新興指出，目前歐洲系集及各AI模式預報，準鳳凰颱風比較確定的是會先往西北移動，預估10日到菲律賓呂宋島東邊，之後通過呂宋島之後到南海，再迴轉北轉往台灣方向前進。歐洲模式預測會從南部（高雄）方向移動，11、12日最接近台灣，可能非常接近台灣。

但賈新興也強調，超過3天的預報，颱風路徑有200公里誤差，超過5天變化很大，周五到周日要注意最新預報。

最近天氣，賈新興指出，7日至9日氣溫略回升，但10日東北季風又南下，氣溫會下降。較明顯天氣變化在下周一，受鳳凰颱風外圍環流影響，桃園以北、宜花東及屏東會下雨。

賈新興指出，11日(下周二)有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、桃園以北、宜花東及屏東有陣雨，12日至13日中午前有受颱風環流影響的機率，或直接受颱風影響，全台有陣雨。13日午後桃園以北及宜蘭仍有陣雨。14日苗栗以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區及花東山區有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。