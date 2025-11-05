快訊

鳳凰颱風將生成 氣象粉專：AI預測又大又強

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
AI預測準鳳凰颱風路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
AI預測準鳳凰颱風路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

鳳凰颱風預估今天將生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，昨(4)日晚間最新出爐的 Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，當中50個成員少見全員看好「準鳳凰颱風」發展強度。且一致認為，其巔峰可達五級颶風(大於137kts)等級，相當於台灣的「強烈颱風」以上標準。

「觀氣象看天氣」指出，從模式及衛星反演資料來看，目前及未來幾天，準鳳凰颱風所在海域環境仍十分有利發展，且季內震盪(MJO)濕相位也正位在西太平洋；加上準鳳凰在登陸菲律賓前，仍有約5到6天發展時間，因此多數模式認為，「準鳳凰」極有可能成為環流龐大、強度高的颱風。

至於對台灣的影響，仍需密切觀察。「觀氣象看天氣」指出，目前多數模式初步共識為：前期在強勢副高導引下，將登陸菲律賓呂宋島；之後隨著北方槽線東移、副高減弱，進入南海後將逐漸轉向北至東北，類似2004年南馬都颱風。若以目前路徑來看，全台都可能出現明顯降雨，對於部分今年已歷經多次自然災害的地區，更將是一場新的考驗，此颱風由於時間尚久，路徑變數仍大，大家可持續關注最新颱風動態，留意最新路徑變化。

「觀氣象看天氣」指出，2024年到今年，過往比較少颱風登陸的西半部，在短短不到兩年中，就先後歷經山陀兒、天兔(近海暴斃)、丹娜絲、現在又一個可能靠近的鳳凰，只能說大家真的辛苦了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 菲律賓

