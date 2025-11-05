影／北海岸居家牙醫完成最後拚圖 熱血金山年輕醫偏鄉夢

偏鄉很多長者或失能患者牙齒有問題，常因路途遙遠舟車勞頓消極面對，缺乏治療導致一口爛牙，本報今天專題報導居家牙醫。台大醫院金山分院十多年來推動展居家照護，如今完成最後一塊拼圖，「居家牙醫」已可進行洗牙、拔牙與補牙等，也是年輕醫師吳芳育的偏鄉夢，他盼改善居家病人口腔狀況。

台大醫院金山分院牙科部吳芳育醫師自大學起，便跟隨深耕特殊需求者牙科前輩，從參與偏鄉服務隊到畢業後協助門診，他萌生希望能幫助更多有特殊需要的人。他記住老師常跟他說的一句話，「總院特需牙科在治療與訓練已趨完善，唯獨缺少居家牙醫。」

吳芳育出任金山分院牙科主治醫師後，在院長蔡兆勳的支持下，吳至總院學習可攜式主機的拆裝設置，順利取得執行居家牙醫資格，今一月開始居家牙醫治療。

吳芳育表示，每月都有固定個案需求，隨著出勤次數增加，一方面精簡攜帶設備，另一方面也逐步擴大服務內容，已能在居家環境完成拔牙與簡易補牙，改善病人口腔狀況。

吳芳育說，執行至今也有挑戰，曾有一位病人在治療後數日出現腫痛，幸好有居家護理師及關心聯繫，吳芳育臨時在平日門診開始前趕往病家處置，才避免後續產生蜂窩性組織炎。

「我可以一路念完大學是受到很多人的幫助，我想要幫助別人，這是我的責任。」吳芳育說， 選擇留在醫院收入一定比診所差很多，但做多事情更大、強度更高，比如口腔外科可以多幫助口腔癌、腫瘤病人等。

吳芳育說，金山有居家護理所已做得非常好，他的使命感來自小時候家貧受到很多幫忙，非常開心有機會可以做這作事情，把在總院的學習運用到居家牙醫，把在地醫療深化和結合。