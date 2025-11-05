影／居家牙醫推14年不到1%牙醫投入 基層醫盼解除限制、放寬對象

台灣今年邁入超高齡社會，失能個案逐年增加，出門就醫不便，連最基本的洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。本報今天專題報導「到宅牙醫」計畫推動十四年，目前全台僅一六三位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數百分之一，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。

基層醫師還反映，「治療不夠即時、限制過多」，盼能擴大適用對象、減化申請程序，才能惠及更多人。

九月中旬某日午後，恩主公醫院牙科部主任范綱信團隊開車帶著二只行李箱到北市內湖七十八歲黃姓阿嬤家中，先花十分鐘布置機具。阿嬤是重症病人，不良於行且小大便失禁，兒子和看護合力抱起她到客廳沙發當做診療間。

「終於排到，等了一個多月。」黃阿嬤的兒子說，母親出不了門，但有牙齒搖動很苦惱，醫師能到家裡服務，「真的是德政」。阿嬤治療後向醫師比了一個讚，露出笑容。

「到宅牙醫」是二○一一年健保局（今為健保署）與中華民國牙醫師公會全聯會依「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，民眾向各縣市牙醫師公會申請獲核可，就會分派醫師到家治療。

范綱信說，新北四百萬人口，符合特需者牙科服務對象約六萬人，但包含他在內僅六名從事到宅醫療的牙醫師，照護比一比一萬，負擔很重，家屬也難排，需更多牙醫師投入。

查詢健保署到宅牙醫醫療服務，嘉義、澎湖和連江縣都無資料，基隆市雖有兩家診所，但詢問後都已暫停服務。嘉義縣衛生局長趙紋華坦言，牙醫師人力不足，難以推動到宅牙醫。

投入牙醫師不多，除因要先進修取得資格，還要願意走出診間看診。基層醫師指出，有的地方病人要排很久，也有地方個案數不多，分配不均，但醫師普遍期盼中央增加健保補助點數、擴大治療對象，增加個案數。

范綱信是到宅牙醫先行者，十四年來，他帶領醫療團隊治療過六百多位在宅個案。但他也發現，目前治療不夠即時，也限制過多，病患數無法成長。

范綱信建議兩點解決目前困境，一是中央要減少過多的限制，比如二個月只能去一次，還要先申請核准，治療不夠即時且效能受限；第二目前服務對象限三大類，中度身心障礙者部分應擴大。

健保署規定，第一類重度及極重度身心障礙者符合資格，但中度卻非全都可以。「很多早發型失智症無法享有居家牙醫服務。」范綱信說，這類患者惡化速度往往很快，但申請身心障礙鑑定可能要半年，緩不濟急，有必要適度放寬。

另外，符合資格卻住在安養之家、老人院、護理之家「機構」，須由機構派車把病患送到醫院。但機構往往因人力有限、無適合車輛載送，一拖再拖。