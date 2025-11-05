口長蛆家人驚呆 很多人十多年沒看過牙…看完後感覺牙齒還在

長期臥床的失能、身心障礙患者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆，一張開嘴連家人都嚇一大跳。

台灣目前平均臥床7至8年，政府開辦居家牙醫後，恩主公醫院牙醫部主任范綱信是第一批投入的醫師。跨出診間，走進患者家中，起因社區護理問他的一句話，「臥床老人及病患家屬一直問他們的牙齒怎麼清潔？」

范綱信發現這問題確實很大，初期自發組成免費外出團隊，針對家屬與外籍看護進行口腔照護指導。2011年起健保局計畫開辦，他正式投入治療，發現很多人臥床十多年都沒有看過牙齒，潰爛、蛀牙十分嚴重。

范綱信說，超過五年沒看牙醫，結石量會很大，有人不僅牙齒蛀光、斷掉，甚至口腔長出蛆來，在嘴裡蠕動，家人和醫師看了都嚇了一大跳。也有病患因長期未治療，即便未張口口臭也如影隨形，連家人都不敢靠近，有家屬甚至點精油除臭。

新北一名七十多歲老先生退役後臥床8年多，活動假牙早已鬆動，一咬食就痛，多年來他一直隱忍痛楚，不敢再吃要咬的食物，直到申請居家看牙才解決長年苦痛。范綱信團隊克服萬難，載他到醫院植牙，7年多來到宅定期為他檢查、清潔及調整，每次治療就像老朋友會面，老先生說，「重新嘗到食物滋味，值了」。

金山地區一位脊髓損傷患者臥床十多年不曾洗牙，洗完牙後他說「感覺到牙齒的存在了，非常不錯」。台大金山分院牙科主治醫師吳芳育認為，到宅洗牙幫助很多這樣的病患，避免牙齒長期沒有治療潰爛感染，導致牙齒蛀光。

還有民眾臥床後從沒看過牙醫，上下排牙齒全包著厚厚一層結石，有如「萬里長城」，醫師診治很辛苦，花費時間也較長。