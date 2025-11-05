40公斤沉重裝備出診像行軍 熱血醫團隊扛1小時走山路不喊累

「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，居家牙醫必備的有可攜式牙科主機、吸唾機、急救包、印模及補蛀牙的材料等，要拉二個行李箱裝滿設備，共近40公斤，每次出診就像全副武裝外出打仗，甚至扛1小時走山路也不喊累，還曾遇上山路不通的狀況。

恩主公目前服務的量能，平均一個月12到16人次，范綱信說，病人都是申報健保給付，一次出診4個人，新北市範圍很大，一天最多也只能看3到4個病患，因為有的車程就要一個半小時，如三峽、金山，到了病患家中可能病床旁邊可能有很多雜物，空間很雜亂，還要先花五到十分鐘整理出治療空間，一個病患約半小時以上。

范綱信說，他們至少有兩個醫師治療、除了他以外，還有一個住院醫師或實習醫師協助吸口水，另二人衛教及讀卡。有一次到新店山區出診，汽車無法到達，還得走上近一小時山路，大家照樣上山不喊苦。

今年月范綱信醫師到樹林深山區到宅牙醫服務，患者是一位有多重障礙且獨居無法下山長者，從來沒有洗牙過，沒想到中途遇到山間樹倒，有挖土機緊急在搶通，他們塞在半只半小時才抵達。住小茅房患，患者因為從來沒有洗牙，口腔狀況非常不理想，當天先移除部分搖搖欲墜的牙齒，並規畫後續幫助他打造專屬的活動假牙。

台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有5人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可，把治療現場搬到患者家中，每次出門像行軍打仗，首先要練好各種裝備的組裝，避免機具臨時出狀況，一切努力就白費。

吳芳育說，到了現場得先評估環境，確認人員站位、各項設備工具的位置安排，規畫好後才能將設備一一展開，「每次治療後都汗流浹背！」

吳芳育說，洗牙這樣稀鬆平常的治療，在居家牙醫卻是困難重重，經年累月的牙結石厚如城牆，一顆顆被超音波震下來的牙結石都快比牙齒還大，過程中得非常積極地吸走水分，小心翼翼地觀測病人的咳嗽反射、血氧濃度，深怕不小心讓髒水嗆進肺裡，產生吸入性肺炎。

治療對象主要居家牙醫患者多是長期臥床、行動不便、特殊病況難以移動、獨居長者等，曾有一位民眾插鼻胃管，他們幫他洗牙，困難度很大，因為會插鼻胃管吞嚥功能就是很差，雖然都沒有咳嗽，反謝能很弱，後來就有點嗆到水，氧氣也不夠，所以這就是要帶氧氣瓶、血氧機的原因， 避免感染肺炎。