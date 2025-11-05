快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

40公斤沉重裝備出診像行軍 熱血醫團隊扛1小時走山路不喊累

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛／新北即時報導
台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有五人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可。記者游明煌／攝影
台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有五人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可。記者游明煌／攝影

「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，居家牙醫必備的有可攜式牙科主機、吸唾機、急救包、印模及補蛀牙的材料等，要拉二個行李箱裝滿設備，共近40公斤，每次出診就像全副武裝外出打仗，甚至扛1小時走山路也不喊累，還曾遇上山路不通的狀況。

恩主公目前服務的量能，平均一個月12到16人次，范綱信說，病人都是申報健保給付，一次出診4個人，新北市範圍很大，一天最多也只能看3到4個病患，因為有的車程就要一個半小時，如三峽、金山，到了病患家中可能病床旁邊可能有很多雜物，空間很雜亂，還要先花五到十分鐘整理出治療空間，一個病患約半小時以上。

范綱信說，他們至少有兩個醫師治療、除了他以外，還有一個住院醫師或實習醫師協助吸口水，另二人衛教及讀卡。有一次到新店山區出診，汽車無法到達，還得走上近一小時山路，大家照樣上山不喊苦。

今年月范綱信醫師到樹林深山區到宅牙醫服務，患者是一位有多重障礙且獨居無法下山長者，從來沒有洗牙過，沒想到中途遇到山間樹倒，有挖土機緊急在搶通，他們塞在半只半小時才抵達。住小茅房患，患者因為從來沒有洗牙，口腔狀況非常不理想，當天先移除部分搖搖欲墜的牙齒，並規畫後續幫助他打造專屬的活動假牙。

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有5人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可，把治療現場搬到患者家中，每次出門像行軍打仗，首先要練好各種裝備的組裝，避免機具臨時出狀況，一切努力就白費。

吳芳育說，到了現場得先評估環境，確認人員站位、各項設備工具的位置安排，規畫好後才能將設備一一展開，「每次治療後都汗流浹背！」

吳芳育說，洗牙這樣稀鬆平常的治療，在居家牙醫卻是困難重重，經年累月的牙結石厚如城牆，一顆顆被超音波震下來的牙結石都快比牙齒還大，過程中得非常積極地吸走水分，小心翼翼地觀測病人的咳嗽反射、血氧濃度，深怕不小心讓髒水嗆進肺裡，產生吸入性肺炎。

治療對象主要居家牙醫患者多是長期臥床、行動不便、特殊病況難以移動、獨居長者等，曾有一位民眾插鼻胃管，他們幫他洗牙，困難度很大，因為會插鼻胃管吞嚥功能就是很差，雖然都沒有咳嗽，反謝能很弱，後來就有點嗆到水，氧氣也不夠，所以這就是要帶氧氣瓶、血氧機的原因， 避免感染肺炎。

雖然是好意要幫病人洗牙，但是有可能造成傷害，比如吸入性肺炎等，因此必須非常小心謹慎，比對一般民眾的洗牙困難度高出許多。

「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，每次要拉二個行李箱裝滿設備，重近四十公斤，每次出診，就像全副武裝外出行軍。記者游明煌／攝影
「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，每次要拉二個行李箱裝滿設備，重近四十公斤，每次出診，就像全副武裝外出行軍。記者游明煌／攝影
台大醫院金山分院吳芳育醫師（右一）說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有五人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可。圖／台大醫院金山分隊提供
台大醫院金山分院吳芳育醫師（右一）說，居家牙醫一趟出門陣仗大，要拉二個行李箱、團隊有五人，還得靠推車才能順利運送設備到患者家中，每一項裝備缺一不可。圖／台大醫院金山分隊提供
「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，每次要拉二個行李箱裝滿設備，重近四十公斤，每次出診，就像全副武裝外出行軍。記者游明煌／攝影
「等於把治療台的裝備全都搬到患者家中」，恩主公牙科部主任范綱信醫師說，每次要拉二個行李箱裝滿設備，重近四十公斤，每次出診，就像全副武裝外出行軍。記者游明煌／攝影

醫師 患者 牙醫

延伸閱讀

寶佳資產團隊價值投資 出手快狠準

中山醫大65周年 以教育、醫療與影像故事回望創辦人初心

昌原國際龍舟競賽 真理大學龍舟隊摘下1金、1銀

汞威脅健康！多國籲2030年前禁用於牙科填充物 WHO列重大威脅

相關新聞

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

鳳凰颱風估今生成，未來路徑恐要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（...

口長蛆家人驚呆 很多人十多年沒看過牙…看完後感覺牙齒還在

長期臥床的失能、身心障礙患者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔...

機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

台中爆發全國首例非洲豬瘟病例，行政院周四(10/30)提出「邊境防疫」強化措施。

鳳凰颱風將生成 氣象粉專：AI預測又大又強

鳳凰颱風預估今天將生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，昨(4)日晚間最新出爐的 Google DeepMind AI-F...

準鳳凰颱風3條可能路徑 氣象粉專：1條綜合特殊路徑對台灣殺傷力較大

TD29預估今天升級為鳳凰颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，目前評估準鳳凰未來有3條可能路徑，但1條綜合特殊路徑，...

影／居家牙醫推14年不到1%牙醫投入 基層醫盼解除限制、放寬對象

台灣今年邁入超高齡社會，失能個案逐年增加，出門就醫不便，連最基本的洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。本報今天專題報導「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。