鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今日仍受東北季風影響，北部及宜花有局部短暫雨，其他地區多雲時晴。本報資料照片
鳳凰颱風估今生成，未來路徑恐要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，關島附近的熱帶低壓，今(5)日將發展為輕颱鳳凰。最新歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)皆在台灣附近北轉，潛在威脅不可小覤，但各別模擬路徑(細線)分布在兩側，雖然已調整得較為收斂，仍很分散，代表有很大的不確定性。

此外，吳德榮說，最新(5日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗已進入南海，偏西北西進行，將以最強之姿，挾暴風及致災雨，6、7日侵襲越南，有相關行程應注意。

最近天氣，吳德榮指出，今日仍受東北季風影響，北部及宜花有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天微熱早晚涼，各地區氣溫為：北部18至27度、中部19至33度、南部20至33度及東部19至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周日(6至9日)仍受東北季風影響；但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升，各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下周一、二(10、11日)的天氣變化則與鳳凰的動態密切相關，尚需觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(4日20時)歐洲(ECMWF左)及美國(GEFS右)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)皆在台灣附近北轉，但各別模擬路徑(細線)分布在兩側，雖然調整得較為收歛，仍很分散。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
