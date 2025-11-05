健康你我他／吞藥時未喝水 引發食道潰瘍

上個月打電話回家，母親氣若游絲的說：最近喉嚨痛到無法吃東西，吞嚥非常困難，即使喝流質食物也是非常不舒服。醫師診斷是感冒引起，開了藥請母親按時服用，但仍持續吞嚥疼痛及進食困難。因疼痛感超過飢餓感，完全沒有食欲，身形日益消瘦，因此就醫急診。

因她未發燒，胸部及腹部無壓痛感，也未在喉嚨發現異物，胸部X光檢查無異常，胃鏡檢查則發現，在食道下多處潰瘍，證實是藥物引起食道炎。經治療服藥後，覺得疼痛改善且可開始進食，出院後持續服藥一個月終於痊癒。為此，母親一個月瘦了8公斤。

母親不喜歡喝水，之前吞錠狀或粉末藥物不是直接吞下，就是只喝一點水濕潤一下口腔，一直都很順利吞下。這次因外出忘了帶水，脖子一仰就吞下膠囊，感覺好像有吞下又好像沒有，趕緊回家大量喝水，幾天後發現喉嚨有灼熱感，導致後來得照胃鏡找出病因。

避免無水及少水吞藥，「服藥喝水」雖是小學問，卻一點也不可馬虎。吃藥時，應謹記喝足夠的水，萬一感覺喉嚨有異物，應立即飲用大量冷水或微溫開水將藥物吞下。錯誤的服藥方法，不但不能充分發揮藥效，還可能造成潰瘍發炎，甚至出血，所以我們應有正確的服藥認知，以及面對突如其來的意外，立即正確迅速的處置，以策安全。