久坐腰背痠痛 小心退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或推拿舒緩。但近半年他的下背部不適明顯加劇，還延伸到右側臀部、大腿、小腿外側，連腳板都有刺麻感。經檢查確診為「第4、5腰椎退化性滑脫」並壓迫神經，導致椎管與神經孔狹窄，引起「坐骨神經痛」。

國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋表示，退化性脊椎滑脫是中老年人常見的脊椎問題，其原因包括生理老化、長期姿勢不良、過度負重、不當運動等。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，原本緊密排列的椎骨變得不穩定。

人體的脊椎包含7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎；腰椎滑脫最常見於第4與第5節，因為這部位承受最大壓力。劉哲瑋說，有些患者久站久坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨壓迫到附近神經，可能引起坐骨神經痛，刺痛或麻木感從臀部延伸到大腿、小腿，導致雙腿無力。

「有些人站久或走遠路，腿就發麻走不動，必須停下休息。嚴重時，連腳踝都抬不太起來，日常活動受到限制。」劉哲瑋說，輕微的退化性脊椎滑脫，通常採保守治療，包括復健運動、臥床休息、配戴支撐背架、藥物止痛等，穩定脊椎並減輕疼痛、刺痛等症狀。

臨床上，大部分脊椎滑脫症不需要開刀，但若持續3至6個月的保守治療無效，仍有腳麻無力、走路困難等明顯神經壓迫症狀，則需考慮手術，以解除神經壓迫，穩定滑脫的椎骨，預防再度移位。手術方式依病患的滑脫程度、是否有神經壓迫，評估最適合的術式。

預防腰椎滑脫的關鍵，劉哲瑋說，首重正確姿勢，要維持腰背挺直、避免駝背與長時間彎腰，平常應減少久坐、提重物、彎腰頻率等，訓練腹部的核心肌群，例如側向仰臥起坐、使用彈力帶進行抗旋轉訓練等，以達到穩定脊椎的效果。

要減緩脊椎退化，必須控制體重，過重會增加腰椎的壓力，加速椎間盤磨損和退化。劉哲瑋提醒，定期進行脊椎檢查是預防脊椎疾病的重要方式之一，尤其50歲以上脊椎退化普遍，及早養成正確姿勢，可遠離腰背痛。