巴金森最愛問／早期巴友維持行動力 藥物副作用別硬撐

聯合報／ 特約記者楊正敏／嘉義報導
巴金森病友若錯失早期控制的契機，導致跌倒、骨折甚至臥床，會讓輔具與長照人力等支出快速增加。示意圖。圖／台灣新醫情圖庫提供
巴金森病友若錯失早期控制的契機，導致跌倒、骨折甚至臥床，會讓輔具與長照人力等支出快速增加。示意圖。圖／台灣新醫情圖庫提供

70多歲的陳阿姨坐著輪椅，被丈夫推進診間。她多年前確診巴金森病早期，長期在診所追蹤，不久後身體出現不受控制的劇烈扭動，卻自行停藥，導致病程發展加速，最後只能仰賴輪椅行動。輾轉到嘉義基督教醫院就醫後，才發現是先前服藥的劑量過重，引發了「異動」的嚴重副作用。經個人化調整用藥，症狀獲改善，重新站起行走，避免了臥床帶來的照護壓力。

嘉義基督教醫院神經內科主任蘇建瑜表示，巴金森病早期多能以藥物良好控制，醫療支出並不高，但若病友未主動反應用藥不適或中斷治療，可能導致病況控制不佳，提早進入中晚期，不僅增加家庭負擔，也使整體社會醫療支出上升。

嘉義基督教醫院神經內科主任蘇建瑜。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院神經內科主任蘇建瑜。圖／嘉義基督教醫院提供

巴金森病好發於60歲，會使病友的肢體受限、影響行動的腦神經退化疾病，台灣有7至8萬的巴金森病友。近期國內首篇針對巴金森病患者「長期醫療利用與支出」的實證研究指出，巴金森病人的總醫療費用會隨病程的加劇持續提升，重度患者的門診、住院及藥費皆高於中度與輕度患者。

蘇建瑜說，在高齡人口比率最高的嘉義縣，許多家庭以「老老照顧」為主，回診時常忽略與醫師充分溝通用藥副作用，選擇忍耐甚至自行停藥。因此，不少患者病情已進展至中期，有些是子女回家探望才發現父母退化嚴重才帶來就醫。這時病人常出現失去平衡、移動緩慢的症狀，導致跌倒、骨折甚至臥床，錯失早期控制的契機，也讓輔具與長照人力等支出快速增加。

蘇建瑜指出，像陳阿姨一開始以效果較強的左旋多巴藥物控制，用藥初期多能明顯改善症狀，但幾年之後會出現藥效波動的情形，產生肢體不由自主抽動的異動或藥效突然消失的「斷電」等副作用。若能於早期採個別化治療策略，評估以較低的劑量並搭配其他藥物一起控制，能避免太早出現波動狀況，以維持行動力。

要延緩巴金森病友病程發展，蘇建瑜呼籲，除了與醫師保持良好的配合，規律用藥外，社交活動也是很重要的一環。在嘉基追蹤治療的病人，大多年紀較長，有些已經退休，加上巴金森病影響，變得不愛出門。臨床上觀察發現，這樣的患者即使調整藥物，效果也可能受限，建議可配合情緒行為諮商，打開患者心房，將疾病盡量可以停在早期。

副作用 輪椅 長照 骨折 嘉義

