部苗與中榮策略聯盟 強化區域醫療

衛福部考量苗栗地區醫療人力有限，為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，昨在政務次長林靜儀等人見證下，由衛福部立苗栗醫院院長徐國芳與台中榮總院長傅雲慶簽署「醫療合作意向書」，未來將在醫療服務、人才培育與臨床研究等領域展開多元合作。

苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，徐國芳說，透過與台中榮總的策略聯盟，不僅可引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免於舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。他也感謝立委邱鎮軍促成合作，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

傅雲慶表示，台中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質。

醫福會執行長林慶豐也到場見證，他說，苗栗醫院與台中榮總都是中部地區的重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流。

苗栗醫院指出，合作內容包括臨床支援、人才培訓、專業技術交流及共同研究推動等面向，也將攜手參與「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案，實現「在地就醫、優質照護」的共同願景。