聽新聞
0:00 / 0:00

部苗與中榮策略聯盟 強化區域醫療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
衛福部苗栗醫院昨天與台中榮總簽署「醫療合作意向書」。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院昨天與台中榮總簽署「醫療合作意向書」。圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部考量苗栗地區醫療人力有限，為強化區域醫療量能、推動專科醫療支援及資源共享，昨在政務次長林靜儀等人見證下，由衛福部立苗栗醫院院長徐國芳與台中榮總院長傅雲慶簽署「醫療合作意向書」，未來將在醫療服務、人才培育與臨床研究等領域展開多元合作。

苗栗醫院是苗栗縣唯一的公立醫院，徐國芳說，透過與台中榮總的策略聯盟，不僅可引入豐富的專科醫療與教學資源，更可提升醫療品質與服務能量，讓民眾能免於舟車勞頓，在地就能享有更完整的優質醫療照護。他也感謝立委邱鎮軍促成合作，展現中央與地方攜手強化區域醫療量能的決心。

傅雲慶表示，台中榮總長期與中區部立醫院保持緊密合作，累積豐碩成果。未來將在此基礎上深化交流，強化醫療、教學與研究合作，攜手提升苗栗地區醫療量能與服務品質。

醫福會執行長林慶豐也到場見證，他說，苗栗醫院與台中榮總都是中部地區的重要醫療據點，雙方合作除優化醫療支援機制，也能促進跨院系統的人才培育與技術交流。

苗栗醫院指出，合作內容包括臨床支援、人才培訓、專業技術交流及共同研究推動等面向，也將攜手參與「健康台灣深耕計畫」等健康科技發展方案，實現「在地就醫、優質照護」的共同願景。

延伸閱讀

台中榮總、苗栗醫院簽合作意向書 邱鎮軍將促兩院更深入醫療合作

鄰長服務多面向 汐止區公所舉辦行動服務研習

跨院策略聯盟 部立苗醫、台中榮總簽合作意向書

每天一杯咖啡 汐止區105歲王秀蘭分享長壽秘訣

相關新聞

健康你我他／吞藥時未喝水 引發食道潰瘍

上個月打電話回家，母親氣若游絲的說：最近喉嚨痛到無法吃東西，吞嚥非常困難，即使喝流質食物也是非常不舒服。醫師診斷是感冒引...

久坐腰背痠痛 小心退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或推拿舒緩。但近半年他的下背部不適明顯加劇，還延伸到右側...

彰縣青宅申購不計父母資產 桃園規畫「可負擔住宅」

彰化縣推出「只售不租」青年住宅政策，桃園市也規畫推出每坪「2字頭」的「可負擔住宅」，嘗試以平價購屋補助替代短期租金補貼，...

巴金森最愛問／早期巴友維持行動力 藥物副作用別硬撐

70多歲的陳阿姨坐著輪椅，被丈夫推進診間。她多年前確診巴金森病早期，長期在診所追蹤，不久後身體出現不受控制的劇烈扭動，卻...

健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊...

貸款、地段影響 南投青宅18戶棄權待售

南投青年住宅以市價8折讓售，首批45戶還有18戶沒賣出。縣府表示，受房市景氣低迷及限貸令影響，部分中籤者放棄承購權，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。