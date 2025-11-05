健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，糖胖症患者務必積極就醫，規律用藥，控制體重，並在醫師評估下，瞭解自身糖尿病、肥胖（代謝症候群）、心臟、腎臟及其他共病風險。

心血管死亡風險 增近1.8倍

糖尿病學會調查顯示，逾8成糖尿病友屬於胖胖一族，罹患「糖胖症」，疾病名稱看似甜蜜、可愛，但背後卻引隱藏致命危機，楊偉勛指出，「糖胖症」族群的全因性死亡風險為一般人的2倍多，因心血管疾病導致的死亡風險則增加近1.8倍。

「糖尿病與肥胖息息相關。」楊偉勛說，國內50歲以下民眾肥胖盛行率逐年上升，連帶導致糖尿病盛行率上升，病人血糖一旦升高，身體器官組織無一倖免心血管疾病、癌症風險大增。如果「又糖又胖」，除了血壓增高，心臟病、慢性腎病等罹病機率明顯增加。

美國糖尿病學會（ADA）最新提出，「心臟–腎臟–代謝（CKM）症候群」概念，專家強調，糖胖症導致血壓升高，使血管內壁受損，引發栓塞，導致心臟與腎臟負荷倍增，增加心臟病及慢性腎病風險。

「體位控制為減少糖尿病併發症的重要手段。」楊偉勛表示，全國「糖胖症」患者人數眾多，均知道體重過重、肥胖將損及健康，危及生命，但臨床觀察發現，願意做好體重管理的糖友卻不到3成。

糖心胖守護計畫 減腰圍顯著

為此，糖尿病學會於2024年啟動「糖心胖三合守護計畫」，共有122家醫療院所參與這項試辦計畫，由醫師提供藥物、衛教、追蹤，協助「糖胖症」族群達成「控糖、減重與器官保護」等三大治療目標。

歷經10個月，該計畫減重成效顯著，最後共有883名「糖胖症」患者接受完整衛教、追蹤及治療，總計減重3708.6公斤，平均腰圍縮小近5公分，相當於褲頭小了兩個尺碼，最重要的是半數患者血糖獲得良好控制，糖化血色素降至理想目標。

「糖尿病治療進入醫病共享決策時代。」楊偉勛說，糖友應更為主動，除了與醫師充分溝通，並應了解自身血糖、體重、腰圍、身體質量指數（BMI）等體位指標，確認心腎等共病風險，並與醫師共同設定治療目標，搭配合適藥物，守護健康，提高生活品質。

控糖減重 可考慮腸泌素藥物

傳統最有效的體重控制方法為外科手術，但風險較高，且費用昂貴，楊偉勛表示，含有腸泌素成分的藥物問世後，翻轉血糖控制觀念，「從減重開始，減少糖尿病發生率」，而不是等到糖尿病發生後，才設法控糖，減少心、腎併發症。

「腸泌素藥物問世後，讓糖胖症治療出現突破性進展。」中山醫學大學附設醫院內科部部長、糖尿病學會糖尿病工作小組委員楊宜瑱表示，腸泌素為人體腸道分泌的荷爾蒙，可穩定血糖，增加飽足感，做好體重管理。

最新國際治療指引建議，病人如有控糖、減重等雙重需求，可優先考慮腸泌素藥物，有效降低心腎、脂肪肝等共病風險。