貸款、地段影響 南投青宅18戶棄權待售

南投青年住宅以市價8折讓售，首批45戶還有18戶沒賣出。縣府表示，受房市景氣低迷及限貸令影響，部分中籤者放棄承購權，至今仍未賣完；房仲業分析，青年財力有限，貸款不易影響買氣，另地段也是原因。

縣府在南投市文化路推出首批青年住宅，第一期3房型36戶、4房型9戶共45戶，以市價8折讓售，青宅讓售價落在680至1116萬元，去年開放讓售吸引500多人申請，同年7月抽籤正取45人，不料後續多人棄購。

建設處表示，由於政府祭出限貸令，加上新青安政策，不少銀行水位已滿，也造成房市景氣低迷，縣府雖盡力協助承購民眾專案辦理貸款，但部分民眾仍礙於財力問題放棄承購權，尚有18戶待售，成交的27戶正辦理驗屋程序。

房仲業分析，政府打房、貸款不易影響買氣，且青年財力有限，自備款壓力大，是棄購主因；青宅以8折讓售看起來優惠，但與市場行情差異不大，若自備款充足，甚至有二手透天厝等其他物件可參考，選擇性高。另而地點也是因素之一。

林姓不動產經紀人表示，文化路青宅周邊有中小學，屬學區房，但因位在市郊，離市區有段距離仍須依賴交通工作，生活機能不算方便；另附近有殯儀館，又在南投市垃圾掩埋場的下風處，殯葬儀式或禮車、垃圾異味等問題，也讓買家卻步。