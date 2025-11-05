聽新聞
彰縣青宅申購不計父母資產 桃園規畫「可負擔住宅」

聯合報／ 記者林敬家朱冠諭／連線報導
彰化員林青年住宅共42戶，縣府預計明年完工。圖／彰化縣府提供
彰化員林青年住宅共42戶，縣府預計明年完工。圖／彰化縣府提供

彰化縣推出「只售不租」青年住宅政策，桃園市也規畫推出每坪「2字頭」的「可負擔住宅」，嘗試以平價購屋補助替代短期租金補貼，讓青年從「住得起」進一步走向「買得起」。

彰化縣民調發現，多數青年仍認同「有土斯有財」觀念，因此縣府推動協助青年買房的政策。其中，位於員林市區的首案青年住宅進度約6成，預計明年中完工，縣府將於12月公布申請資格與房價區間，最快明年上半年受理申購。

桃園市也規畫推出每坪「2字頭」的「可負擔住宅」，預計於機捷A20、A21、中壢體育園區及航空城安置宅等地試辦，自治條例最快明年上路。不過，外界質疑政府涉入買賣，恐帶頭炒房或查核不嚴。

桃園市都發局長江南志回應，未來將透過自治條例、管理辦法與信託合約三層防線管控購屋資格，並採「先租後購」方式，確認家庭確有需求後才可進入買賣程序，首購價格與回購價格都會依市場估價與折舊公式訂定。

彰化縣議員凃俊任指出，外界對青宅條件與時程高度關注，縣府應確保資訊公開透明，申購流程及抽籤結果都應即時揭露，避免政策流於口號。

彰縣府表示，今年修訂「彰化縣青年住宅興辦管理自治條例」，新增5年閉鎖期，規定屋主自取得所有權後5年內不得出售、出租、贈與或信託移轉，並將透過國稅資料查核，防杜人頭申購，確保資源回歸真正有需求的青年。

青年發展處長陳柏村說，申請資格須設籍彰化滿3年、年齡介於20至未滿45歲、家庭成員均無自有住宅，且全體家庭成員名下土地公告現值合計不得超過1000萬元。考量現實情況，縣府放寬審查，父母名下資產不列入計算，僅檢視申請人、配偶及同戶籍子女的房地持有狀況。

縣府也規畫保留15%戶數，優先提供員林及鄰近鄉鎮青年，其餘開放全縣申請。售價採「低於市價、高於成本」原則，以建造成本每坪約28萬元估算，房型15至25坪，總價介於420萬至700萬元間，完工後再確定實際價格。

房仲業者指出，員林市區新案開價每坪35至40萬元，若青宅維持30萬元水準，有競爭力。

學者則對「出售型青宅」的長期影響提出觀察。大葉大學觀光休閒學系助理教授施建彬指出，年輕世代雖部分轉向重視「居住彈性」而非「擁屋」，但隨年齡增長仍渴望擁有屬於自己的家，青宅能協助青年以較低價格進入房市，成為未來換屋的跳板。

不過，施建彬也提醒，青年住宅透過政策壓低房價，有別於市場機制，一旦房市趨緩或反轉，青宅價值恐受挑戰。

