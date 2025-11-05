放寬到宅看牙次數 健保署允討論

對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，預計年底前向健保署提案，包括放寬現行兩個月一次規定，及健保點數如何給付、處置項目等。健保署評估後若一切順利，預計明年三、四月上路。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，牙醫師到宅治療困難度高，牙醫師公會全聯會提出到宅醫療的量能問題，都有討論的空間，就待全聯會提案後，健保署會進一步討論。

簡志成說，一般民眾六個月可以洗牙一次，糖尿病、高血壓患者縮短為三個月一次，到宅牙醫目前比照身心障礙者二個月一次。

牙醫師公會全聯會每年研擬、規畫到宅牙醫健保總額預算，經衛福部健保會討論後通過。簡志成說，全國約一點六萬名牙醫師，其中僅一千多人提供身心障礙者看牙服務，到宅服務的牙醫師又更少，但目前沒有法規要求，僅能持續爭取調高健保給付。