聽新聞
0:00 / 0:00

放寬到宅看牙次數 健保署允討論

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，預計年底前向健保署提案，包括放寬現行兩個月一次規定，及健保點數如何給付、處置項目等。健保署評估後若一切順利，預計明年三、四月上路。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，牙醫師到宅治療困難度高，牙醫師公會全聯會提出到宅醫療的量能問題，都有討論的空間，就待全聯會提案後，健保署會進一步討論。

簡志成說，一般民眾六個月可以洗牙一次，糖尿病高血壓患者縮短為三個月一次，到宅牙醫目前比照身心障礙者二個月一次。

牙醫師公會全聯會每年研擬、規畫到宅牙醫健保總額預算，經衛福部健保會討論後通過。簡志成說，全國約一點六萬名牙醫師，其中僅一千多人提供身心障礙者看牙服務，到宅服務的牙醫師又更少，但目前沒有法規要求，僅能持續爭取調高健保給付。

健保署 牙醫 高血壓 糖尿病

延伸閱讀

肺阻塞增4.6倍心血管風險 健保挹注2500萬提升照護

慢性肺阻塞合併心血管疾病增死亡率 健保署推「P4P方案」論質計酬

健保各部門首列「護理專款」全聯會提設專屬給付標準 健保署將研議

拜耳控貨、民眾憂缺藥 健保署揭這款藥市占率近16％

相關新聞

到宅看牙推14年 不到1%牙醫投入

台灣今年邁入超高齡社會，失能個案逐年增加，出門就醫不便，最基本洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。到宅牙醫計畫推動十四年...

牙醫出診累…背40kg裝備走山路 靠滿腔熱血

到宅牙醫每回出診，就像出門打仗，甚至背著三、四十公斤沉重設備，走一小時山路，靠的不只是體力，更需熱情才做得下去。

健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊...

放寬到宅看牙次數 健保署允討論

對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，預計年底前向健保署提案，包...

觀察站／患者申請限制多 居家牙醫醫療計畫怎普及

據統計，台灣失能人口已破百萬，但居家牙醫醫療服務計畫走了十四年，仍停留在補助計畫，不僅提供到宅治療的牙醫師僅一百多人，患...

病患臥床苦…十多年沒看牙 張口竟有蛆

長期臥床的失能、身心障者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。