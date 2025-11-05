聽新聞
觀察站／患者申請限制多 居家牙醫醫療計畫怎普及

聯合報／ 本報記者游明煌

據統計，台灣失能人口已破百萬，但居家牙醫醫療服務計畫走了十四年，仍停留在補助計畫，不僅提供到宅治療的牙醫師僅一百多人，患者還須經繁複申請程序及獲核可，加上符合資格對象太侷限、治療頻率也有限制，家屬咸感不便，讓美意大打折扣。

牙醫是近年來醫界熱門科系，牙科診所愈來愈多，居家牙醫不是獲利項目，成長寥寥可數，多靠有一腔熱血的醫師支撐，就如同牙醫師范綱信說「我們的責任是陪家屬扛起生命的重量」，計較的不是幫醫院賺多少錢，而是協助減輕臥床病患痛楚和家屬負擔。

但計畫已經走了十四年了，卻仍停留在計畫，申請手續繁複不說，還不是各地都有，偏鄉地區更是難以惠澤，以北海岸為例，今年初總算等到台大金山醫院一家醫院開始服務。

為何不能像一般人一樣，不用申請就可看診？健保署認為執行率及案量還不夠是關鍵，但牙醫師有不同看法，認為限制太多才會少人申請，正式成為健保政策執行，案量才能真正凸顯出來。

目前居家牙醫治療服務對象限定三大類，基層醫師臨床發現，近年很多早發型失智症患者連五十歲都不到，儘管明年起長照三．○已納入，但若非長照服務對象，中度以上仍是基本門檻，但從實務經驗來看，這類患者惡化速度快，要申請鑑定為中度身心障礙者可能要半年，盼能放寬。

居家牙醫扛四十公斤裝備走山路一小時，只為減輕一名牙疼的阿嬤的痛楚，單靠醫師一腔熱血不夠，中央須調整作法，符合民眾實際需求，才能造福更多失能患者。

