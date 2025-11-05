牙醫出診累…背40kg裝備走山路 靠滿腔熱血

台大醫院金山分院吳芳育醫師說，居家牙醫出診一趟，要拉兩個行李箱、團隊有五人。記者游明煌／攝影

到宅牙醫每回出診，就像出門打仗，甚至背著三、四十公斤沉重設備，走一小時山路，靠的不只是體力，更需熱情才做得下去。

八年來，年逾六旬的牙醫師邱廷上帶著牙醫助理，還有民暉居家護理所的護理師郭美伶，每月安排兩次到宅看診，即便左腳骨折，仍開車出診。他治療的大多是癱瘓、中風或不良於行的患者，因沒有診療椅，要依現場環境，跪著幫患者治療，或腰彎到不能再彎，只為看清楚患者牙齒。

恩主公醫院牙科部目前服務量能，平均一個月十二到十六人次。牙科部主任范綱信說，新北市範圍很大，有時單是車程就要一個半小時，到病患家中，病床旁可能有很多雜物，還要先花五到十分鐘騰出治療空間。

范綱信每回出動，至少有兩位牙醫師，除了他，還有住院或實習醫師協助吸口水，另兩人衛教及讀卡。有次到新店山區出診，汽車無法到達，大夥走了近一小時山路，「汗流不停，喘了十分鐘才有辦法開始看診」。

「洗牙這樣稀鬆平常的治療，居家牙醫卻是困難重重。」吳芳育說，經年累月的牙結石厚如城牆，一顆顆被超音波震下來快比牙齒還大，需不斷吸走水分，小心觀測病人咳嗽反射、血氧濃度。插著鼻胃管的患者洗牙難度尤其高，由於吞嚥功能差，雖沒咳嗽仍可能嗆到水，吳芳育說，「雖然是好意幫病人洗牙，仍可能造成傷害，必須非常小心」。