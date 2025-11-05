城鄉差距大…居家牙醫 患寡更患不均

「就連到宅牙醫都有都市和偏鄉差別。」恩主公醫院牙醫部主任范綱信說，仍有部分縣市無到宅牙醫，須分組跨區支援，台北組有六十九名，高屏僅廿一人。以基隆為例，目前無居家牙醫，由新北支援。

查詢健保署基隆到宅牙醫醫療服務，雖跳出兩家診所，但打電話詢問都已暫停服務。一家診所雖有設備，但牙醫師車禍受傷後，難以再負擔外出行醫，另一家則表示已很久未提供到宅服務。

范綱信說，居家牙醫分布相當不平均，都市和偏鄉有顯著差別，都市參與牙醫師比中南部多得多，中南部、花東、基隆、北海岸部分縣市須由其他縣市跨區服務，多靠一腔熱血的醫師投入。

地形狹長的屏東縣，卅三鄉鎮市有十三鄉是無牙醫，三名牙醫師肩負起到宅牙醫服務，分別是麟洛牙醫診所牙醫父子檔邱廷上、邱筠太，與新園鄉新閱牙醫診所侯怡安。衛生局表示，現階段申請到宅牙醫需求一五三人，依病患狀況安排大約三到六個月到宅服務。

嘉義縣目前沒有到宅牙醫，立委王育敏辦公室主任何博倫說，嘉義縣幅員廣闊、人口分散，推動到宅牙醫困難。

嘉義縣義竹鄉長黃政傑說，鄉內長者比率達三成，衛生所每周安排一次單日駐診，一名醫師要服務四千多人，平均每人要等一個月以上才能排到看診。