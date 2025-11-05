聽新聞
0:00 / 0:00

城鄉差距大…居家牙醫 患寡更患不均

聯合報／ 記者游明煌劉星君黃于凡／連線報導

「就連到宅牙醫都有都市和偏鄉差別。」恩主公醫院牙醫部主任范綱信說，仍有部分縣市無到宅牙醫，須分組跨區支援，台北組有六十九名，高屏僅廿一人。以基隆為例，目前無居家牙醫，由新北支援。

查詢健保署基隆到宅牙醫醫療服務，雖跳出兩家診所，但打電話詢問都已暫停服務。一家診所雖有設備，但牙醫師車禍受傷後，難以再負擔外出行醫，另一家則表示已很久未提供到宅服務。

范綱信說，居家牙醫分布相當不平均，都市和偏鄉有顯著差別，都市參與牙醫師比中南部多得多，中南部、花東、基隆、北海岸部分縣市須由其他縣市跨區服務，多靠一腔熱血的醫師投入。

地形狹長的屏東縣，卅三鄉鎮市有十三鄉是無牙醫，三名牙醫師肩負起到宅牙醫服務，分別是麟洛牙醫診所牙醫父子檔邱廷上、邱筠太，與新園鄉新閱牙醫診所侯怡安。衛生局表示，現階段申請到宅牙醫需求一五三人，依病患狀況安排大約三到六個月到宅服務。

嘉義縣目前沒有到宅牙醫，立委王育敏辦公室主任何博倫說，嘉義縣幅員廣闊、人口分散，推動到宅牙醫困難。

嘉義縣義竹鄉長黃政傑說，鄉內長者比率達三成，衛生所每周安排一次單日駐診，一名醫師要服務四千多人，平均每人要等一個月以上才能排到看診。

牙醫 偏鄉

延伸閱讀

樹立卓越精神 仁心醫者蔣卓穎 以微笑重建生命尊嚴

醫奉35／穿梭「醫療邊陲」 黃福傳：獲獎是人生末段最大漣漪

想看牙卻得等一個月？內行教找這1類型牙醫診所比較快

歐洲執業逾10年！波波牙醫想回台問「能接受嗎」 兩派網友掀論戰

相關新聞

到宅看牙推14年 不到1%牙醫投入

台灣今年邁入超高齡社會，失能個案逐年增加，出門就醫不便，最基本洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。到宅牙醫計畫推動十四年...

牙醫出診累…背40kg裝備走山路 靠滿腔熱血

到宅牙醫每回出診，就像出門打仗，甚至背著三、四十公斤沉重設備，走一小時山路，靠的不只是體力，更需熱情才做得下去。

健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊...

放寬到宅看牙次數 健保署允討論

對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，預計年底前向健保署提案，包...

觀察站／患者申請限制多 居家牙醫醫療計畫怎普及

據統計，台灣失能人口已破百萬，但居家牙醫醫療服務計畫走了十四年，仍停留在補助計畫，不僅提供到宅治療的牙醫師僅一百多人，患...

病患臥床苦…十多年沒看牙 張口竟有蛆

長期臥床的失能、身心障者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。