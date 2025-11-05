聽新聞
到宅看牙推14年 不到1%牙醫投入

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛黃于凡／連線報導
恩主公醫院牙醫師范綱信（中）團隊幫臥床行動不便的老太太進行居家牙科服務，她的兒子黃先生（左後）在一旁幫忙，用手電筒照明。記者林俊良／攝影
恩主公醫院牙醫師范綱信（中）團隊幫臥床行動不便的老太太進行居家牙科服務，她的兒子黃先生（左後）在一旁幫忙，用手電筒照明。記者林俊良／攝影

台灣今年邁入超高齡社會，失能個案逐年增加，出門就醫不便，最基本洗牙、治療都遙不可及，身心承受痛苦。到宅牙醫計畫推動十四年，目前全台僅一六三位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數百分之一，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。

基層醫師還反映，「治療不夠即時、限制過多」，盼能擴大適用對象、減化申請程序，才能惠及更多人。

九月某日午後，恩主公醫院牙科部主任范綱信團隊開車帶著二只行李箱，到台北市內湖區七十八歲黃姓阿嬤家中，花十分鐘布置機具；阿嬤是重症病人，不良於行且小大便失禁，兒子和看護合力抱起她到客廳沙發當做診療間。

「終於排到，等了一個多月。」黃阿嬤兒子說，母親出不了門，但有牙齒搖動很苦惱，醫師能到家裡服務「真的是德政」。阿嬤治療後向醫師比一個讚。

「到宅牙醫」是二○一一年健保局（今為健保署）與中華民國牙醫師公會全聯會依「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，民眾向各縣市牙醫師公會申請獲核可，就會分派醫師到家治療。

范綱信說，新北市四百萬人口，符合特需者牙科服務對象約六萬人，但包含他在內僅六名從事到宅醫療的牙醫師，照護比是一比一萬，負擔很重。

查詢健保署到宅牙醫醫療服務，嘉義、澎湖和連江縣都無資料。嘉義縣衛生局長趙紋華坦言，牙醫師人力不足，難以推動到宅牙醫。

投入牙醫師不多，除要先進修取得資格，還要願意走出診間看診。基層醫師指出，有的地方病人要排很久，也有地方個案數不多，分配不均，醫師普遍期盼中央增加健保補助點數、擴大治療對象，增加個案數。

范綱信是到宅牙醫先行者，十四年來帶領醫療團隊治療過六百多位在宅個案。他也發現，目前治療不夠即時，也限制過多，病患數無法成長。

范綱信建議兩點解決目前困境，一是中央要減少過多限制，比如二個月只能去一次，還要先申請核准，治療不夠即時且效能受限；第二目前服務對象限三大類，中度身心障礙者部分應擴大。

健保署規定，第一類重度及極重度身心障礙者符合資格，中度並非全都可以。「很多早發型失智症無法享有居家牙醫服務。」范綱信說，這類患者惡化速度往往很快，但申請身心障礙鑑定可能要半年，緩不濟急，有必要適度放寬。

另外，符合資格卻住在安養之家、老人院、護理之家「機構」，須由機構派車把病患送到醫院；但機構往往因人力有限、無適合車輛載送，一拖再拖。

「這是一個很難獲利的項目，花很多時間，治療項目卻只有一點點，很辛苦，又有風險。」剛投入的年輕醫師台大醫院金山分院牙科主治醫師吳芳育也感嘆，治療後患者可能又牙痛，需再治療，但健保兩個月一次限制，也是問題所在。

相關新聞

牙醫出診累…背40kg裝備走山路 靠滿腔熱血

到宅牙醫每回出診，就像出門打仗，甚至背著三、四十公斤沉重設備，走一小時山路，靠的不只是體力，更需熱情才做得下去。

健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊...

放寬到宅看牙次數 健保署允討論

對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成說，預計年底前向健保署提案，包...

觀察站／患者申請限制多 居家牙醫醫療計畫怎普及

據統計，台灣失能人口已破百萬，但居家牙醫醫療服務計畫走了十四年，仍停留在補助計畫，不僅提供到宅治療的牙醫師僅一百多人，患...

病患臥床苦…十多年沒看牙 張口竟有蛆

長期臥床的失能、身心障者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆...

