聽新聞
0:00 / 0:00

家外兒虐 3成施暴者為教職

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

以往兒少虐待事件多為父母虐待子女等「家內」案件，一一二年起則被校園、幼兒園等「家外」兒虐事件超車，且近五成「成人施暴者」為學校教職員、幼兒園老師。為此，衛福部研擬修法，讓教育單位直接以「兒少權法」開罰教師，無須交由社政單位處理。

立法院厚生會昨舉行兒少權益專家會議，衛福部保護司科長黃瑞雯表示，近五年兒少保護意識抬頭，兒少保護通報案件大增六成，且家外兒虐案件漲幅逾二倍，自一一二年起，家外兒虐案件通報數量超過家內案件，雖學生之間霸凌、性平案件占七成，但分析家外兒虐事件的成人施虐者，學校教職員比率占百分之廿九，其次為幼兒園老師，占比約二成。

人本教育基金會執行長馮喬蘭舉例，日前高雄市青年國中一名老師手持曲棍球棒，從桌上躍下，以「跳殺」姿勢重擊學生背部，傷勢嚴重。經教育體系通報後，校事會議討論，迄今未將該名教師解聘，仍具教師資格。

黃瑞雯表示，一一二年起，若兒少在幼兒園遭遇不當對待案件，可依「幼照法」直接處理。其餘各級學校，依一一三年頒布「家外不當對待處理流程」，教育部所屬教育單位調查後，需將調查報告移交衛福部所屬社政單位裁罰。

不過，實務觀察發現，社政單位需花時間等待教育單位報告，有時還需再詢問被害人，讓當事者二度傷害，且影響處理效能。為此，衛福部研擬修法，由「兒少法」授權教育部直接開罰，統一事權。

馮喬蘭指出，高雄市青年國中老師打傷學生，基金會將此案通報社政單位，該名教師這才因涉及兒少不當對待而挨罰，兩者處置標準不一。此外，為避免教育單位輕縱施暴教師，建議未來在校園兒虐防治上，社政單位仍要介入評估。

「孩子好好長大，不該是運氣，而是每一位大人應給的承諾。」立法院厚生會兒少權益委員會召集人林月琴表示，近年兒虐事件屢次登上新聞版面，引發全民憤慨，隨托育政策發展，父母外出上班，兒女在保母、托嬰中心、幼兒園時間拉長，遭遇不當對待比率提升，導致家外兒虐逐年上升，應受重視，主管機關應妥善解決。

兒少法 家暴

延伸閱讀

家外兒虐數增、3成施暴者為學校職員 衛福部擬修法讓教育單位直接開罰

提醒孩子帶衛生紙遭檢舉？ 南投縣議員批：「校事會議」荒腔走板

藍推公教年金停砍 民進黨曝3受害者：不允許世代不正義

亞大校門前轎車追撞波及校門 校方：教職員精神不濟肇禍

相關新聞

健康你我他／吞藥時未喝水 引發食道潰瘍

上個月打電話回家，母親氣若游絲的說：最近喉嚨痛到無法吃東西，吞嚥非常困難，即使喝流質食物也是非常不舒服。醫師診斷是感冒引...

久坐腰背痠痛 小心退化性脊椎滑脫

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或推拿舒緩。但近半年他的下背部不適明顯加劇，還延伸到右側...

彰縣青宅申購不計父母資產 桃園規畫「可負擔住宅」

彰化縣推出「只售不租」青年住宅政策，桃園市也規畫推出每坪「2字頭」的「可負擔住宅」，嘗試以平價購屋補助替代短期租金補貼，...

巴金森最愛問／早期巴友維持行動力 藥物副作用別硬撐

70多歲的陳阿姨坐著輪椅，被丈夫推進診間。她多年前確診巴金森病早期，長期在診所追蹤，不久後身體出現不受控制的劇烈扭動，卻...

健康主題館／糖胖症藏致命危機 防心腎共病風險

台灣成年人過重或肥胖率已達50.3%，每兩人就有1人為胖胖一族，而糖尿病患者體重失控的比率更高達8成，糖尿病學會理事長楊...

貸款、地段影響 南投青宅18戶棄權待售

南投青年住宅以市價8折讓售，首批45戶還有18戶沒賣出。縣府表示，受房市景氣低迷及限貸令影響，部分中籤者放棄承購權，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。