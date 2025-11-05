家外兒虐 3成施暴者為教職

以往兒少虐待事件多為父母虐待子女等「家內」案件，一一二年起則被校園、幼兒園等「家外」兒虐事件超車，且近五成「成人施暴者」為學校教職員、幼兒園老師。為此，衛福部研擬修法，讓教育單位直接以「兒少權法」開罰教師，無須交由社政單位處理。

立法院厚生會昨舉行兒少權益專家會議，衛福部保護司科長黃瑞雯表示，近五年兒少保護意識抬頭，兒少保護通報案件大增六成，且家外兒虐案件漲幅逾二倍，自一一二年起，家外兒虐案件通報數量超過家內案件，雖學生之間霸凌、性平案件占七成，但分析家外兒虐事件的成人施虐者，學校教職員比率占百分之廿九，其次為幼兒園老師，占比約二成。

人本教育基金會執行長馮喬蘭舉例，日前高雄市青年國中一名老師手持曲棍球棒，從桌上躍下，以「跳殺」姿勢重擊學生背部，傷勢嚴重。經教育體系通報後，校事會議討論，迄今未將該名教師解聘，仍具教師資格。

黃瑞雯表示，一一二年起，若兒少在幼兒園遭遇不當對待案件，可依「幼照法」直接處理。其餘各級學校，依一一三年頒布「家外不當對待處理流程」，教育部所屬教育單位調查後，需將調查報告移交衛福部所屬社政單位裁罰。

不過，實務觀察發現，社政單位需花時間等待教育單位報告，有時還需再詢問被害人，讓當事者二度傷害，且影響處理效能。為此，衛福部研擬修法，由「兒少法」授權教育部直接開罰，統一事權。

馮喬蘭指出，高雄市青年國中老師打傷學生，基金會將此案通報社政單位，該名教師這才因涉及兒少不當對待而挨罰，兩者處置標準不一。此外，為避免教育單位輕縱施暴教師，建議未來在校園兒虐防治上，社政單位仍要介入評估。

「孩子好好長大，不該是運氣，而是每一位大人應給的承諾。」立法院厚生會兒少權益委員會召集人林月琴表示，近年兒虐事件屢次登上新聞版面，引發全民憤慨，隨托育政策發展，父母外出上班，兒女在保母、托嬰中心、幼兒園時間拉長，遭遇不當對待比率提升，導致家外兒虐逐年上升，應受重視，主管機關應妥善解決。