小學生自殺通報數 6年飆升10倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法院厚生會兒少權益委員會昨舉行一一四年度專家會議，由召集人林月琴（中）主持，邀集行政部會及專家、民團出席。記者林伯東／攝影
立法院厚生會兒少權益委員會昨舉行一一四年度專家會議，由召集人林月琴（中）主持，邀集行政部會及專家、民團出席。記者林伯東／攝影

自殺在青少年死因中排行第二，我國一一○年青少年自殺死亡率為每十萬人四點五人，一一二年上升至每十萬人七人。教育部校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。

立法院厚生會昨天舉行兒少權益專家會議，關注兒虐、兒少自殺等議題。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，長久以來，年長者為自殺高風險率，近年來政府提供長照、高齡者關懷等社福資源，自殺率逐漸下降，反觀兒少自殺率卻仍在上升波段，社會各界應謹慎面對，重視問題嚴重性。

近年來，兒少自殺率高且逐年成長，十五歲以下兒少的自殺通報人次從二○一九年的七九九一人增至二○二三年的一萬三二四四人，十四歲以下者則有三三六五人，國小學童的自殺通報數量在六年內飆升十倍。

立法院厚生會兒少權益委員會召集人林月琴表示，兒少自殺率往上升高，部分學童竟從幼兒園起就有自殺、自傷等傾向、意念，到了國小比率更高，政府應全力防堵，進一步分析兒少自殺的背後死因。

對此，衛福部心健司代理科長詹岱華表示，欲回溯自殺兒少個案死因，涉自殺者遺族保護問題，不可不慎。衛福部著手分析完整自殺遺族資料，希望透過服務過程中釐清自殺兒少生命軌跡。另委託各縣市自殺防治中心訂出標準關懷流程，預計在一一五年首度針對指標性個案，辦理「質性死因回溯調查分析」。

人本教育基金會執行長馮喬蘭建議，除回溯分析自殺兒少死因，質性調查還應擴及「自傷」個案，分析後始能了解兒少個人心理、精神健康議題，進而改善政策、制度面等結構問題。此外，現行法規規定，死因回溯執行對象為六歲以下兒少，籲盡快修法，擴大死因回溯年齡，讓自殺兒少死因回溯制度化。

為預防青少年自殺，衛福部另設置「謝謝你跟我說」線上文字協談服務。詹岱華表示，盼藉線上文字對話，讓青少年抒發情緒困擾，由教師提供情緒支持服務，截至九月底，服務逾三千人次，使用者多為十三至廿九歲族群，逾九成認為服務有所幫助，為此，衛福部明年已增加一倍預算，用於提升文字協談服務量能。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

小學生 衛福部

