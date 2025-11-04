快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

「半世紀風華」音樂會長笛領航 致敬台灣作曲家

中央社／ 台北4日電

旅法長笛演奏家楊智越策劃「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會，以長笛為主軸，匯聚馬水龍等8名台灣作曲家橫跨半世紀作品，展現台灣融會東西語法的音樂語彙。

楊智越今天在記者會上表示，這場音樂會的核心是傳承與創新，「我希望透過長笛這個媒介，讓觀眾重新理解過去50年台灣音樂語言的演變與精神。」楊智越也感謝新象藝術總監樊曼儂對這場音樂會的支持，期待透過多元的編制組合，開啟屬於台灣當代音樂的新篇章。

這場音樂會的曲目，包括許常惠1966年創作的「盲」、馬水龍「長笛幻想曲」（1974年）、蕭泰然「湖畔孤影」（1995年）、賴德和「4–2–1」（1974年）、潘皇龍「迷宮．逍遙遊」（1988年）、張己任「笛韻」（1980年）、楊聰賢「讚竹」（1991年），以及蕭慶瑜「共生」（2025年）委託創作首演。

樊曼儂表示，這場音樂會不僅是對台灣作曲大師的致敬，更是一場「音樂傳承的深層探索」，「前輩作曲家許常惠是第一位提醒當代演奏家責任的作曲家，他說音樂家們不僅要演奏國外作品，更要肩負詮釋台灣音樂的使命。這是責任，發揚光大是其次。」

樊曼儂表示，這場音樂會作品橫跨1960年代至當代，從象徵性的民族語彙、結構嚴謹的現代風格，到跨文化聲響探索，完整勾勒出台灣作曲家創作的精神軌跡。樊曼儂也說，馬水龍、潘皇龍、賴德和等作曲家對於台灣音樂的啟蒙有推進作用；選演蕭慶瑜新作「共生」也象徵女性作曲家在當代音樂界的重要性。

這次演出匯集多名長笛演奏家，包括張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、林尚蓉與胡志瑋，同時邀請琵琶演奏家黃立騰、鋼琴家游適伃與黃楚涵合作。透過多重長笛編制，結合鋼琴與琵琶，展現台灣當代音樂在音色層次與語言精神上的豐富面貌。

「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會將於11月15日在台大藝文中心雅頌坊，11月18日在高雄衛武營表演廳演出。

音樂會 衛武營 高雄市

延伸閱讀

世界唯一輪椅音樂會周日上場 張正傑：以多元挑戰藝術極限 德國也羨慕

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

台北市動物園閉園歌換了！出自天團之手 阿龔感性發聲

古寧頭戰役76周年紀念音樂會登場 擎天廳內軍民齊開唱

相關新聞

鳳凰颱風最快明清晨生成！這2天最接近台灣 下周緊接另波東北季風

熱帶性低氣壓TD29預估明清晨增強為颱風「鳳凰」，下周二、下周三最接近台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣減少、周...

前3季旅館平均房價2954元 3縣市住用率成長亮眼

國旅房價頻遭國人批評，交通部觀光署分析，今年前3季整體住宿人次為5404.6萬人次，較2024年增加4.3％，其中又以新...

護理女神猝死！黃明志疑搜出「愛他死」 醫：1錠含多種神經興奮劑

馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在現場搜獲9顆可疑藍色藥丸，初步研判恐為「愛他死」（Estacy）...

超諷刺！保安周首日「發生7起事故、死傷意外」 台鐵完整說明曝光

為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司辦理「行車保安及站車秩序檢查周」，今年邁入第2屆，但諷刺的是，...

確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

衛福部「假日及國定假日輕急症中心」周日上路，全國13處地點就醫患者不多，遭質疑效果不佳。衛福部長石崇良表示，將會持續宣導...

「實物給付」去年助313萬人 衛福部：擬於「社救法」草案列專章

「實物給付」是有別於「現金給付」的弱勢扶助措施，直接將日常生活用品、食物等提供符合資格的弱勢民眾，我國推動實物給付25年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。