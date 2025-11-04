假日急症中心反應冷 衛福部：應變練兵、滾動檢討

假日急症中心UCC首日255人就診、8據點為個位數。衛福部長石崇良說，UCC平時分流輕症，特殊期能作為急救中心，為未來危機練兵；除將加強宣導，在運作一段時間後也會滾動檢討。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內兒外骨科治療。

根據健保署資料，六都選定13個UCC地點，首日總計255人就診，台北市3個據點，單日服務3至8人；新北市有2個據點，服務5至8人；桃園市有4個據點，半數達十位數，但僅13至19人；台中市有2個據點，服務11至17人；台南市1個據點，單日服務146人；高雄市1個據點，服務8人。

外界認為UCC首日效果不如預期，質疑存在必要性。石崇良今天出席活動後被媒體問到此事，他說，台灣已實施週休二日多年，從過去資料顯示，週日診所開診率偏低，民眾若在假日有就醫需求，往往只能「被迫」前往醫院急診，必須在社區建立可於假日提供急診服務的據點。

石崇良強調，設立UCC，不僅是為了平時分流輕症、紓解急診壓力，更重要的目標，是在疫情或其他特殊緊急狀況時，能轉為急救中心（站），擴大整體醫療韌性；「我們要記取COVID-19的經驗」，台灣遇到百年大疫社區流行初期，大量民眾湧向醫院急診、長時間排隊做PCR，歷歷在目。

他表示，若要面對未來挑戰，必須事先調整與準備，UCC正是整體緊急應變體系的一環，醫療韌性不能只依靠1年1次演習驗證，那些演習往往是照劇本進行；唯有透過每週假日的實際運作，才能滿足民眾假日就醫需求，又為整體醫療體系應變能力做好準備。

石崇良重申，面對超高齡社會來臨，台灣社區建構UCC這類新型態的假日就醫據點，確實必要；雖然改變民眾的假日就醫習慣並不容易，但已有成功案例，例如台南市的UCC單日服務量可達146人，相當於地區醫院急診1日的量能，顯示這項服務確實符合需求。

「這是打造台灣醫療韌性的重要一步。」石崇良表示，除了持續加強宣導UCC、引導民眾改變就醫習慣，在運作一段時間後會進行滾動檢討，包含調整服務地點與增加服務科別等，預計觀察半年，於明年春節連假後進行總體檢與評估，盼藉由實際經驗不斷修正。

因國內今年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道，才有了UCC模式，石崇良說，明年春節連假期間，除了UCC的分流，預計11至12月初與各醫療院所院長協調，在春節期間調整常規住院與醫護人力，藉彈性調床機制，讓急診病患能優先住院，避免春節後急診塞爆重演。