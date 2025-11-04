快訊

鳳凰颱風最快明清晨生成！這2天最接近台灣 下周緊接另波東北季風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一（10日）受到另波東北季風增強影響，北台灣再降溫，高溫跌至23、24度，低溫21、22度。聯合報系資料照
熱帶性低氣壓TD29預估明清晨增強為颱風「鳳凰」，下周二、下周三最接近台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天水氣減少、周五起回暖轉乾，但下周又有另一波東北季風增強南下，屆時北東水氣增加，同時溫度連帶影響再降溫，低溫約21、22度。

黃恩鴻說，熱低TD29明清晨至上午可能增強為輕度颱風「鳳凰」，其路徑偏西北西，預估周末至菲律賓東南方海面，移動過程中可能增強為中颱下限，下周二、下周三最接近台灣，其接近程度與北轉時間有關，後續還需再多觀察。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（5日）持續受到東北季風影響，但少了華南雲雨區，水氣減少，北部、東半部、恆春半島仍有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，中南部則可見陽光。

周四（6日）東北季風減弱，桃園以北、宜花有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五至周日（7至9日）白天各地為多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，屬於天氣最穩定的一段時間。

周日（9日）晚間起又有另一波東北季風增強，北部、東北部水氣增加，北部、宜蘭有局部短暫降雨，花東、恆春半島有零星短暫降雨；下周二（11日）則可能會受到熱帶系統影響。

溫度部分，黃恩鴻表示，今、明2天北部、宜花整天溫度約20至24度，其他地區低溫約21至23度，高溫28至30度。周四起回溫，全台高溫可達30度，低溫約22至24度；但下周一受到另波東北季風增強影響，北台灣再降溫，高溫跌至23、24度，低溫21、22度。

東北季風 低溫 颱風

