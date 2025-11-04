前3季旅館平均房價2954元 3縣市住用率成長亮眼

國旅房價頻遭國人批評，交通部觀光署分析，今年前3季整體住宿人次為5404.6萬人次，較2024年增加4.3％，其中又以新竹縣市、高雄市增加最多，房價部分，今年前3季旅宿業平均房價為2954元，較去年同期略增18元，主要是國人多於假日出遊，因此感受房價較高，但整體價格趨於穩定。

觀光署表示，我國旅館業包含「觀光旅館」及「一般旅館」，截至今年9月共有3407家旅館、19萬9044間客房，去年同期有3432家旅館、19萬8853間客房，而疫前2019年同期有3518家旅館、19萬5433間客房，今年前3季總房客數較疫前增加3611間，顯示市場客房供給量穩定成長。

根據統計，今年1至9月旅館業整體住宿人次為5404.6萬人次，相較2024年同期的5180.5萬人次，以及疫前2019年同期的5385.7萬人次，今年前3季整體住宿較2024年增加224.1萬人次、成長4.3％。

其中，本國籍旅客有3972.4萬人次，較去年同期增加114.3萬人次、成長2.96％，較疫前2019年同期3308.1萬人次，增加664.4萬人次、成長20％；外籍旅客為1432.2萬人次，較去年同期1322.3萬人次、增加成長8.3％，但較疫前2019年同期2077.6萬人次，減少約7成。

以住房率來看，今年1至9月旅館業客房率為51.31％，較去年同期增加2.16％，而住用率前5名依序為台北市67.11％、新竹市67.03%、新竹縣58.37%、台中市53.93%、高雄市53.22%，其中又以新竹市、新竹縣及高雄市較去年同期增加8.55%、4.21%及3.54%表現較為亮眼。

平均房價部分，今年1至9月旅館業為2954元，較去年同期略增18元，觀光署表示，部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多有提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務，將增加的服務費用併入房價中，另因國人多於假日出遊，因此感受房價較高。