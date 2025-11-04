快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

台中榮總、苗栗醫院簽合作意向書 邱鎮軍將促兩院更深入醫療合作

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院今天與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，未來兩家醫院將展開醫療合作，立委邱鎮軍（左）今晚強調，他當選立委後致力爭取提升苗栗醫療量能，很高興今天有具體發展。圖／邱鎮軍服務團隊提供
衛福部苗栗醫院今天與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，未來兩家醫院將展開醫療合作，立委邱鎮軍（左）今晚強調，他當選立委後致力爭取提升苗栗醫療量能，很高興今天有具體發展。圖／邱鎮軍服務團隊提供

衛福部苗栗醫院上午與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，未來兩家醫院將展開醫療合作，苗栗縣立委邱鎮軍今晚強調，他去年當選立委後，就致力提升苗栗醫療量能的目標努力，很高興今天能有具體發展。

苗栗縣迄今沒有醫學中心等級的醫院，多年來縣民一直期待有醫學中心能進駐苗栗，但始終無法如願，縣府及相關單位辦理民調，爭取醫學中心提升醫療水準一直是縣民最關注的項目。

邱鎮軍指出，他上任後，為提升地方醫療、環境與社會福利，特別加入衛環委員會，多次安排相關部會到苗栗考察，也在委員會質詢中要求衛福部重視苗栗醫療資源不足的問題，包括要求衛福部協助改善部苗急重症大樓多次流標無法發包等問題，並爭取衛福部協助媒合醫學中心教學醫院與部立苗栗醫院建立策略合作，讓醫學中心的醫師能進駐部苗看診。

他強調，去年7月8日立院衛環委員會到苗栗考察，他向時任衛福部長的邱泰源當面爭取，盼衛福部出面協助部苗深化與台大策略聯盟合作關係，並建立與台中榮總策略合作，以此串聯大千、為恭等區域醫院提升苗栗整體醫療服務水準，照護民眾健康，獲得衛福部積極回應。今天在衛福部醫福會執行長林慶豐見證下，台中榮總與苗栗醫院簽署「醫療合作意向書」，他和團隊的努力有所回報；未來，他將繼續推動，讓兩大醫院合作更深入，讓苗栗的醫療網絡越來越強、越完整，減少鄉親舟車勞頓赴外地就醫的情況。

台中榮總 苗栗縣 邱鎮軍 衛福部

延伸閱讀

接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：力拚明年大選勝利

苗北設監理分站公路局只給綠委公文 藍委批：公文也分顏色了？

公車長期載不到客 苗栗縣研議要讓公車行駛有人搭乘路線

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

相關新聞

超諷刺！保安周首日「發生7起事故、死傷意外」 台鐵完整說明曝光

為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司辦理「行車保安及站車秩序檢查周」，今年邁入第2屆，但諷刺的是，...

護理女神猝死！黃明志疑搜出「愛他死」 醫：1錠含多種神經興奮劑

馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在現場搜獲9顆可疑藍色藥丸，初步研判恐為「愛他死」（Estacy）...

國旅回溫！今年前9月住客破5400萬人次 超越疫情前水準

交通部觀光署4日公布最新旅館業統計，截至2025年9月，全台旅館業（含觀光旅館及一般旅館）共3,407家、19萬9,04...

別以為只是「嗨一下」！安非他命+K他命 醫師點出致命原理

網紅謝侑芯上（10）月猝逝，馬來西亞警方已將全案改列為謀殺案偵辦，還沒逮捕到歌手黃明志。事件延燒之際，台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰...

台中榮總、苗栗醫院簽合作意向書 邱鎮軍將促兩院更深入醫療合作

衛福部苗栗醫院上午與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，未來兩家醫院將展開醫療合作，苗栗縣立委邱鎮軍今晚強調，他去年當選立委...

「實物給付」去年助313萬人 衛福部：擬於「社救法」草案列專章

「實物給付」是有別於「現金給付」的弱勢扶助措施，直接將日常生活用品、食物等提供符合資格的弱勢民眾，我國推動實物給付25年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。