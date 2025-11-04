台中榮總、苗栗醫院簽合作意向書 邱鎮軍將促兩院更深入醫療合作

衛福部苗栗醫院上午與台中榮總簽署「醫療合作意向書」，未來兩家醫院將展開醫療合作，苗栗縣立委邱鎮軍今晚強調，他去年當選立委後，就致力提升苗栗醫療量能的目標努力，很高興今天能有具體發展。

苗栗縣迄今沒有醫學中心等級的醫院，多年來縣民一直期待有醫學中心能進駐苗栗，但始終無法如願，縣府及相關單位辦理民調，爭取醫學中心提升醫療水準一直是縣民最關注的項目。

邱鎮軍指出，他上任後，為提升地方醫療、環境與社會福利，特別加入衛環委員會，多次安排相關部會到苗栗考察，也在委員會質詢中要求衛福部重視苗栗醫療資源不足的問題，包括要求衛福部協助改善部苗急重症大樓多次流標無法發包等問題，並爭取衛福部協助媒合醫學中心教學醫院與部立苗栗醫院建立策略合作，讓醫學中心的醫師能進駐部苗看診。

他強調，去年7月8日立院衛環委員會到苗栗考察，他向時任衛福部長的邱泰源當面爭取，盼衛福部出面協助部苗深化與台大策略聯盟合作關係，並建立與台中榮總策略合作，以此串聯大千、為恭等區域醫院提升苗栗整體醫療服務水準，照護民眾健康，獲得衛福部積極回應。今天在衛福部醫福會執行長林慶豐見證下，台中榮總與苗栗醫院簽署「醫療合作意向書」，他和團隊的努力有所回報；未來，他將繼續推動，讓兩大醫院合作更深入，讓苗栗的醫療網絡越來越強、越完整，減少鄉親舟車勞頓赴外地就醫的情況。