護理女神猝死！黃明志疑搜出「愛他死」 醫：1錠含多種神經興奮劑

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
馬來西亞歌手黃明志被搜出疑似毒品的藍色藥丸，疑涉入網紅謝侑芯猝死案。本報資料照片
馬來西亞歌手黃明志被搜出疑似毒品的藍色藥丸，疑涉入網紅謝侑芯猝死案。本報資料照片

馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在現場搜獲9顆可疑藍色藥丸，初步研判恐為「愛他死」（Estacy）。台灣成癮學會理事、衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，愛他死俗稱「搖頭丸」，主要成分是MDMA，為安非他命的衍生物，會再添加多種合成物質，只服用一粒也可能猝死。

李俊宏指出，MDMA為安非他命類似物質，俗稱搖頭丸、快樂丸或Ecstasy，翻譯成愛他死或是狂喜，形容服用後會進入極度快樂。不論哪一種毒品，其作用為興奮中樞神經，可能導致視覺、聽覺及感知上的變化，例如產生幻覺、幻聽，讓人特別有精神。但是，毒品會損害大腦結構，多次吸毒還會導致成癮。

近年來，台灣常見搖頭丸、K他命、類大麻等毒品，通常用於酒吧、KTV、夜店、私人聚會、音樂祭等助興。有些毒販製造出PMMA，即加入其他合成物質製成強力搖頭丸，因毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感，所以使用過量，致死率極高。

「每一種毒品的作用不同，所以混著使用，很容易出事！」李俊宏說，毒品雖然會讓心情亢奮，但也可能產生焦慮、躁動不安、血壓升高、脈搏及呼吸加速、瞳孔擴大等症狀。嚴重中毒時，則可能導致體溫升高、心搏過速、心律不整、抽搐、昏迷、休克、心血管衰竭等，甚至導致死亡

李俊宏強調，每個人對毒品的耐受性不同，若沒有接觸毒品的人多吃了，輕則昏睡、暈眩、失意，重則可能休克死亡。另外，多種毒品混用，每種物質起校的時間不一樣，身體不停加速、減速，協調功能趕不上藥效變化，若添加其他不明化學成分，會造成不可預期的副作用。

李俊宏表示，愛他死在多數國家被列為第二級毒品，已證實會破壞腦部的神經元，與其他物質混合使用會大幅增加致死風險，包含酒精，是極度危險的組合。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 馬來西亞 死亡 黃明志 網紅

