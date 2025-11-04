「實物給付」去年助313萬人 衛福部：擬於「社救法」草案列專章

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天舉辦「實物給付國際交流研討會」。圖／衛福部提供
衛福部今天舉辦「實物給付國際交流研討會」。圖／衛福部提供

「實物給付」是有別於「現金給付」的弱勢扶助措施，直接將日常生活用品、食物等提供符合資格的弱勢民眾，我國推動實物給付25年，但至今尚未入法。衛福部社工司指出，以去年為例，結合民間實物銀行等，共提供313萬人次照顧，其中47%為低收入戶、中低收入戶，為落實貧窮家庭基本生活保障，已規畫在社會救助法草案中，增列「實物給付專章」。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，為擴大照顧弱勢，衛福部與各地方政府及民間團體合作，設置「實物銀行」等各項實物給付服務，113年提供313萬人次照顧，其中47%為低收入戶、中低收入戶，另53%為其他經濟不利處境者，透過實物給付，減輕弱勢家庭生活壓力。我國「社福基本法」規定，應藉多元型式，保障弱勢民眾基本生活，為此衛福部已研擬將「實物給付」納入救助體系。

衛福部今天舉辦「實物給付國際交流研討會」，明天將舉辦「實物給付國際交流實務工作坊」，且已於會前安排國外學者造訪桃園安家實物銀行、台灣食物銀行聯合會、北區倉儲中心等多數據點。與會國內外專家共140人，美、德、日、韓四國專家與我國政府及民間單位代表，共同探討如何在尊重受助者尊嚴下，強化在地資源動員、發展永續機制，及深化社工專業角色。

楊雅嵐說，我國實物給付特色為社會救助導向，兼重物資及食物提供，且結合專業社工評估服務，美國則強調倉儲型、制度型食物銀行跨區運作，德國著重「惜食」觀念與社會責任，日本偏重食物救助，且執行上以民間為主導，韓國雖採公私協力，但官方角色較其他國家重。衛福部11月6日將舉行「國際實物給付政策跨部會交流會議」，邀請國外專家與國內各部會交流。

