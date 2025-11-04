快訊

超諷刺！保安周首日「發生7起事故、死傷意外」 台鐵完整說明曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義市男子闖鐵軌遭兩列車撞亡，檢警相驗後調查死因。圖／資料照片

為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司辦理「行車保安及站車秩序檢查周」，今年邁入第2屆，但諷刺的是，昨天保安周上路首日就發生7起行車事故及死傷意外，台鐵公司表示，其中5件為設備及號誌問題，另2件為民眾入侵路線造成1死1傷。

為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司今年11月3至11月9日辦理「第2屆行車保安及站車秩序檢查周」，

未料，上路首日就發生7起行車事故及死傷意外，據了解，事故包含潮州號誌故障（綠燈不亮）、七堵車站進站號誌及轉轍器故障、142次自強號及3029次區間快車因民眾入侵致南靖至水上間死傷事故，雙線一度不通、山佳站轉轍器故障及號誌故障、4046次區間快車於樹林車站發收設備故障、新豐站有民眾入侵遭1247次區間車重擊、2921次列車撞樹。

台鐵公司說明，11月3日總計發生7件行車事件，有3件是運轉保安裝置故障，經查原因係鎖錠桿、轍查桿位移經調整測試後恢復正常及原因不明經多次扳轉恢復正常，持續追蹤。

其中2件車輛故障經查是雨刷故障，司機員請求技術支援無效後更換編組、及2921次於路線上撞及異物（木頭）經司機員排除後續駛；另2件經查係民眾侵入路線遭列車撞及，造成1死1受傷，全案由路警所偵辦中。

台鐵表示，為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司於今年11月3日至9日，辦理「第2屆行車保安檢查及站車秩序宣導週」。

台鐵指出，公司全員於保安周前加強各項安全整備工作，各級督導人員則分赴各分區營運、工務、機務、電務，所屬各廠、段、站檢查操作紀錄、設備維護、教育訓練、鐵路安全宣導及安全管理系統（SMS）等執行狀況，並現場抽測工作人員，瞭解員工實際工作的情形。

台鐵

