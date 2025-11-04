確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

衛福部「假日及國定假日輕急症中心」周日上路，全國13處地點就醫患者不多，遭質疑效果不佳。衛福部長石崇良表示，將會持續宣導，滾動式檢討地點選擇、科別服務等，將觀察半年至明年農曆年後，檢討實施成效。另，石崇良最快於11月或12月初，將與各醫療院所院長討論，明年春節期間常規性住院、醫護人力調控，經彈性調床機制，讓急診患者優先住院，不再重演急診壅塞情形。

石崇良今參與中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」頒獎典禮，並於活動後受訪表示，國內周休二日制度實施已久，但基層診所周日開診率很低，民眾若有就醫需求時，將被迫前往醫院急診就醫，而要落實分級醫療、緩解急診人潮，必須在社區設立UCC，因應民眾假日時急診的需求。

「UCC是一個嘗試，確實不容易改變。」石崇良指出，新開設UCC地點，並非以往急診地點，但相較基層診所寬敞，又能提供一站式服務，如X光、抽血等檢驗檢查。且有成功案例，如台南市永川醫院周日就醫達146人次，堪比地區醫院急診一天就醫能量，可見民眾仍有就醫需求，衛福部會持續宣導，並進行地點選擇、科別服務等滾動式檢討。

石崇良說，如台北市立聯合醫院信義門診部上路首日，有民眾說沒有兒科醫師，目前已與兒科醫學會協調，希望兒科醫師在假日提供協助。UCC是醫療韌性重要的一步，將從實施的經驗中，慢慢修正，除宣導外，也要改變民眾的就醫想法，將觀察半年至明年農曆年後，再來檢討實施的成效。

石崇良指出，UCC試辦計畫會持續擴大，最終目標是避免如新冠疫情期間，基層診所無法快篩，所有人湧進醫院急診快篩的慘況，該困境直到開放居家醫療才解決。若要面對下一波挑戰，必須記取過去的經驗進行調整、預作準備。明年將設置統一的資訊系統，包括醫療資訊及醫材、藥品供應調度等，並以雲端為基礎，往後若要擴大據點都可以立即到位，為緊急應變措施的一環。

而台北市UCC醫事人員目前都由北市聯醫調度，石崇良說，主要是台北市地點委由北市聯醫協助，其有地利之便，而新北市場域就是由醫師公會、護理公會調度，未來，將與各縣市醫師公會討論，期待由基層診所支援。

至於，衛福部如何因應今年冬季流感疫情及明年春節連假？石崇良說，今年流感疫苗施打踴躍，目前已接種超過400多萬劑，可以降低重症及大流行的高峰，同時於春節期間增加住院、急診、門診的健保給付加成。

另，最快11月或12月初，將與各醫療院所院長共同討論，常規性住院應進行調控、分散，適時調度不緊急手術，可以避開春節期間，往前或往後安排，經彈性調床機制，讓急診患者優先住院，因過年期間沒有人想住院，真的是不得已才需要住院，這是剛性需求。而醫護人員調度上，也希望春節期間不要減少太多。衛福部已做好各項準備，不再重演今年年初醫院急診壅塞的狀況。