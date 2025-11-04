吳興國經典再現「暴風雨」 展現莎士比亞傳奇

快訊

中央社／ 台北4日電

當代傳奇劇場2004年改編莎士比亞劇作「暴風雨」，由國際級導演徐克與吳興國合力執導，葉錦添打造舞台服裝，呈現逼真驚人的新形式京劇，今年將重新復刻，經典再現莎翁傳奇。

導演兼主演吳興國今天在記者會上表示，希望藉由經典復刻，讓年輕演員獲得更多創作能量，也讓觀眾再次感受京劇與傳統戲曲的當代表現魅力。

吳興國表示，「暴風雨」是莎士比亞最具想像力的傳奇劇作之一，劇中充滿魔法與奇幻，「我認為魔法正是現代文明人知識與創造力的象徵。」製作人林秀偉表示，「暴風雨」原訂2020年復刻演出，但因疫情影響而延期兩次，這次復刻不僅是經典重現，更象徵著傳承意義。

復刻版本中，由吳興國飾演波布羅，朱柏澄飾演霍定男，黃若琳飾演米蘭達，陳子羽飾演卡力班。林秀偉指出，這次演出陣容由Z世代演員挑梁，「當代傳奇劇場即將邁入40週年，希望藉著這部作品，讓觀眾見證這份持續傳承與創新的力量。」

「暴風雨」劇情描繪被背叛而流放孤島的魔法師波布羅，運用魔法面對仇敵，最終選擇寬恕與原諒的故事。作為莎士比亞的最後一部劇作，該劇被視為寓言式的自我告白與時代映照，展現人性、權力與救贖的深層意涵，並被譽為莎士比亞最「傳奇」的作品。

當代傳奇劇場「暴風雨」將於12月12日至14日在台北國家戲劇院，12月20日在台中國家歌劇院大劇院，12月27日及28日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

